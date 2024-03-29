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SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Sıcak havalarda kullanılan kış lastiği kaza riskini arttırıyor

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1 Nisan itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının sona erecek. Pazar günü yapılacak seçimler ve Ramazan Bayramı tatili öncesinde özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların, hem yaz lastiklerini taktırmaları öneriliyor.
Sıcak havalarda kullanılan kış lastiği kaza riskini arttırıyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ticari araçlar için İstanbul'da 25 Kasım 2023'te, Türkiye genelinde 1 Aralık 2023'te başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla sona ereceğini söyledi.

Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde "geleneksel lastik" denilen yaz lastiğine geçilmesi gerektiğini dile getiren Erkoç, "Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü açısından düşünüldüğünde, mevsimine uygun lastik kullanmak büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi bir araçta kazaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri de lastik kullanımıdır. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır" dedi.

Havaların giderek ısınmaya başlamasıyla kış lastiğinin kullanılması durumunda hızla aşınacağına işaret eden Erkoç, "Yaz döneminde kış lastiği hem yıpranır hem de ömrü kısalır. Güvenli ve konforlu sürüş için kışın kışlık, yazın yazlık lastik tercih edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Lastik alırken üretim tarihlerine bakılması gerektiğine dikkati çeken Erkoç, kullanılmasa da lastiklerin raf ömrünün dolmuş olabileceğini dile getirdi.

Erkoç, "Raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" ifadesini kullandı.

Özel araçlarıyla yola çıkacaklara uyarı

Ramazan Bayramı tatili öncesinde yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla oylarını başka şehirlerde kullanacakların bu hafta sonu yola çıkmaları gerektiğini belirten Erkoç, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı dolayısıyla özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımız, hem yaz lastiklerini taktırmalı hem de yazlık bakımlarını yaptırmalı." dedi.

Erkoç, araçların periyodik bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Söz konusu bakımları düzenli olarak yaptırırsak araçlarımız yolda kalmaz, herhangi bir olumsuzluk da yaşanmaz. Bayram tatili için yollarda yoğunluk da olacaktır. Sürücülerimizin dikkatli olması, trafikte aceleci davranmaması kazaların yaşanmasını engelleyecektir. Şimdiden yola çıkacaklara hayırlı ve güvenli sürüşler diliyorum."

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