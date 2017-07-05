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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Sigma TV Anastasiadis'in yeni önerilerini açıkladı

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Sigma TV Anastasiadis'in yeni önerilerini açıkladı
Sigma TV Anastasiadis'in yeni önerilerini açıkladı. İşte o öneriler;

1- Askerin çekilmesi için gün batımı şartı


2- Düzenli ve hassas bir zaman çizelgesinde ordu ayrılmalı (gün batımı maddesi  sürecinin kabul edileceği varsayıldığından tüm ordudan bahsedilmiyor)

3-Garanti Anlaşmasının kaldırılması ve müdahale hakkının kaldırılması


4- 100 000 Rum mültecinin dönüşünü sağlamak için Güzelyurt ve diğer bölgelerin iadesi.

5-  Çokuluslu polis gücü oluşturma ancak üçüncü bir ülkeden gelen bir kişi tarafından yönetilecektir (Türk askeri bir dereceye kadar katılabilir)

Anastasiadis aşağıdaki konuları ise  görüşmeye hazır olduğunu açıkladı;

1- Ortak bir liste ile seçilen dönem başkanlığını


2-Guterres çervesindeki önerinin öngördüğü şekliyle mülkiyet, yani Kıbrıs Türk yönetimindeki mülkiyet kullanımına ayrıcalık verilmesi, ama %100 değil, Kıbrıs Rum yönetiminde esas mülk sahibine ayrıcalık, ancak %100 degil


3-  Türk vatandaşlarının eşit muamele 4/ 1 oranında

4- Çıkmazların işlevsel olarak çözülmesi mekanizmasıyla ilgili anlaşmaya vurgu yapılarak etkin katılımda olumlu bir oy olması.

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