Sigma TV Anastasiadis'in yeni önerilerini açıkladı. İşte o öneriler;

1- Askerin çekilmesi için gün batımı şartı



2- Düzenli ve hassas bir zaman çizelgesinde ordu ayrılmalı (gün batımı maddesi sürecinin kabul edileceği varsayıldığından tüm ordudan bahsedilmiyor)

3-Garanti Anlaşmasının kaldırılması ve müdahale hakkının kaldırılması



4- 100 000 Rum mültecinin dönüşünü sağlamak için Güzelyurt ve diğer bölgelerin iadesi.

5- Çokuluslu polis gücü oluşturma ancak üçüncü bir ülkeden gelen bir kişi tarafından yönetilecektir (Türk askeri bir dereceye kadar katılabilir)

Anastasiadis aşağıdaki konuları ise görüşmeye hazır olduğunu açıkladı;

1- Ortak bir liste ile seçilen dönem başkanlığını



2-Guterres çervesindeki önerinin öngördüğü şekliyle mülkiyet, yani Kıbrıs Türk yönetimindeki mülkiyet kullanımına ayrıcalık verilmesi, ama %100 değil, Kıbrıs Rum yönetiminde esas mülk sahibine ayrıcalık, ancak %100 degil



3- Türk vatandaşlarının eşit muamele 4/ 1 oranında

4- Çıkmazların işlevsel olarak çözülmesi mekanizmasıyla ilgili anlaşmaya vurgu yapılarak etkin katılımda olumlu bir oy olması.