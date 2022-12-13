Sıla Usar İncirli: Dış yardım alıp araç filomuzu yenileyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait araç filosunun bakımsızlıktan dolayı hurdalığa döndüğünü, çalışanların da bu araçları kullanmakta büyük zorluk çektiğini söyledi ve göreve gelmelerinin ardından süratle araç filosunu yenileyeceklerini söyledi.

CTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli geçtiğimiz günlerde, Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Vatanseverler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Mardinliler Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek projelerini aktarma fırsatı buldu, sorunları dinledi. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretlerinde Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer de eşlik etti. Lefkoşa’nın özellikle akşamüzerinden sonra karanlığa büründüğünü ve bunun kadınlar, gençler ve yaşlılar için çok tehlikeli olduğunu aktaran Sıla Usar İncirli, “ Belediye kendi insanını etkileyen bir konuda söz sahibi olması gerekir. Bir belediye başkanı yanmayan lambaların tekrardan yanabilmesini sağlamalı. Bizden ‘Bu konu bizim yetkimizde değil’ sözünü duymayacaksınız. Biz liderlik edip baskı uygulayacağız. Lambaların yanmamasının önündeki engelleri tek tek kaldıracağız ve bu şehir aydınlık olacak” dedi.

“HASPOLAT VE HAMİTKÖY’DE ÇOCUKLAR ÇAMURLARA BASARAK OKULA GİDİYOR…”

Özellike Haspolar ve Hamitköy bölgesinde yol eksikliğine yönelik birçok şikayet aldıklarını dile getiren LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bu bölgelerde inceleme yaptıklarını ve çocukların okula giderken çamura basmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Birçok yurttaşın bozuk yollardan ötürü araç lastiklerini sürekli değişmek zorunda kaldığına işaret eden Sıla Usar İncirli, yol dökmenin çok zor olmadığına vurgu yaptı. Enkaz edebiyatını artık kesinlikle kabul etmediklerinin altını çizen Sıla Usar İncirli, ““Biz belediyenin bu zayıf halini kesinlikle kabul etmiyoruz. Belediyenin hala çok borcu var. 330 milyon TL borcu olan bir belediyeden bahsediyoruz. Aradan geçen 8 buçuk senede bir arpa boyu yol alamadılar. Belediye borçludur ve hala daha borçlanmaya devam ediyor” dedi.

“DIŞ YARDIM ALIP ARAÇ FİLOMUZU YENİLEYECEĞİZ”

Kadri Fellahoğlu’nun belediye başkanlığı görevini yürüttüğü 14 aylık dönemin sonunda sağlam bir araç filosu devrettiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, aradan geçen 8 buçuk yılda bu konuda da adım atılmadığını, belediyenin araçlarını gördüklerinde filonun hurdalığa döndüğünü vurguladı. Çalışanların bu araçları kullanmakta büyük zorluk yaşadığını aktaran Sıla Usar İncirli, dış yardım alacaklarını ve filoyu yenileyeceklerini belirtti. Şehirde yürüyüş yapılacak düzgün kaldırımlar olmadığını kaydeden Dr. Sıla Usar İncirli, Türkiye ve Avrupa Birliği’yle temaslar kurup bu konuda kaynak yaratacaklarını, insanların yürüyüş yapabilecek kaldırımlara sahip olacağını ifade etti. Konuşmasında Lefkoşa’daki yeşil alan eksikliğine de işaret eden Sıla Usar İncirli, “Bundan dolayı sel baskınları yaşanıyor. Biz zeminin geçirgen olup suyu emebilmesi için bulduğumuz her yere ağaç dikeceğiz. Bu ağaçlar da bizi su baskınlarından koruyacak. Size gurur duyacağınız bir şehir vaat ediyoruz. Bunun için tüm çalışmalarımızı hazırladık” şeklinde konuştu.