Şilluris: "Kıbrıs sorununa Türkiye'nin müdahale hakkının olmayacağı bir çözüm bulunmalı"

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, "Kıbrıs sorununa, Türkiye’nin Kıbrıs devletinin içişlerine müdahale etme imkanı olan bir çözüm bulunması durumunda, Kıbrıs’ın Türkiye’nin tam denetimi altına gireceğini” iddia etti.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, "Kıbrıs sorununa, Türkiye’nin Kıbrıs devletinin içişlerine müdahale etme imkanı olan bir çözüm bulunması durumunda, Kıbrıs’ın Türkiye’nin tam denetimi altına gireceğini” iddia etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun dünkü anma töreninde konuşan Şilluris, “Türk tahriklerinin ve yayılmacı politikasının”, son zamanlarda sadece Kıbrıs ve Ege bölgesinde değil, Suriye’de de yükselmekte olduğunu öne sürerek, bu durumun özellikle Kıbrıs sorunu konuşulduğu zamanlarda, kendilerini düşündürdüğünü kaydetti.

Şilluris, ortak hedefin, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, Avrupa ilke ve değerleri, AB Müktesebatı ve uluslararası hukuk temeline dayanması olduğunu da yinelerken, uzlaşı ve ulusal anlayış çağrısı yaptı.

Habere göre Şilluris, Afksendiu’yu en derin duygularla andıklarını da ifade ederek, bugün sahip oldukları refah ve kalkınmayı, Afksendiu’nun verdiği mücadeleye borçlu olduklarını söyledi.