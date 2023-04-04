Gök bilimciler yeni bir teknik kullanarak ultra kütleli kara delik keşfetti. Kara deliğin şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara delik olduğu belirtildi.

Royal Astronomical Society tarafından yayınlanan bulgulara göre, yeni keşfedilen kara deliğin, Güneş’in kütlesinin 30 milyar katından fazla olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar bu keşfin, daha fazla kara delik tespit etmek için son derece heyecan verici olduğunu belirttiler.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan süper bilgisayar simülasyonları ve görüntüler de kara deliğin boyutunu doğrulamak için kullanıldı. Bu, evrende yüz binlerce kez dolaşan ışığın simüle ettiği kütle çekimsel mercekleme kullanılarak bulunan ilk kara delik.

Durham Üniversitesi Fizik Bölümü’nden James Nightingale, “Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 30 milyar katı olan bu özel kara delik, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden biri ve kara deliklerin teorik olarak ne kadar büyük olabileceğine inandığımız üst sınırda, bu nedenle son derece heyecan verici bir keşif” dedi.

Nightingale, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yerçekimsel mercekleme, şu anda uzak galaksilerde mümkün olmayan, aktif olmayan kara delikleri incelemeyi mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, yerel evrenimizin ötesinde çok daha fazla kara deliği tespit etmemize ve bu egzotik nesnelerin kozmik zamanda nasıl daha da geriye doğru evrimleştiğini ortaya çıkarmamıza izin verebilir.”

Bu özel keşfin hikayesi, 2004 yılında, bir araştırma görevlisi olan Durham Üniversitesi astronomu Alastair Edge’in, bir galaksi araştırmasının görüntülerini incelerken dev bir yerçekimi merceği yayını fark etmesiyle başladı. Ekip, keşfi yeniden gözden geçirdi ve NASA’nın Hubble Teleskobu ve DiRAC COSMA8 süper bilgisayarının yardımıyla daha fazla araştırdı.

Ultra kütleli kara delikler, evrendeki en büyük kütleli nesneler olmakla birlikte, astronomlar için nadir bulunan bir bulgu.