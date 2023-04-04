  • BIST 4.984,11
  • Altın 1249.215
  • Dolar 19.218
  • Euro 21.0623
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara delik

» »
Gök bilimciler yeni bir teknik kullanarak ultra kütleli kara delik keşfetti. Kara deliğin şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara delik olduğu belirtildi.
Şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara delik

Royal Astronomical Society tarafından yayınlanan bulgulara göre, yeni keşfedilen kara deliğin, Güneş’in kütlesinin 30 milyar katından fazla olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar bu keşfin, daha fazla kara delik tespit etmek için son derece heyecan verici olduğunu belirttiler.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan süper bilgisayar simülasyonları ve görüntüler de kara deliğin boyutunu doğrulamak için kullanıldı. Bu, evrende yüz binlerce kez dolaşan ışığın simüle ettiği kütle çekimsel mercekleme kullanılarak bulunan ilk kara delik.

Durham Üniversitesi Fizik Bölümü’nden James Nightingale, “Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 30 milyar katı olan bu özel kara delik, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden biri ve kara deliklerin teorik olarak ne kadar büyük olabileceğine inandığımız üst sınırda, bu nedenle son derece heyecan verici bir keşif” dedi.

Nightingale, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yerçekimsel mercekleme, şu anda uzak galaksilerde mümkün olmayan, aktif olmayan kara delikleri incelemeyi mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, yerel evrenimizin ötesinde çok daha fazla kara deliği tespit etmemize ve bu egzotik nesnelerin kozmik zamanda nasıl daha da geriye doğru evrimleştiğini ortaya çıkarmamıza izin verebilir.”

Bu özel keşfin hikayesi, 2004 yılında, bir araştırma görevlisi olan Durham Üniversitesi astronomu Alastair Edge’in, bir galaksi araştırmasının görüntülerini incelerken dev bir yerçekimi merceği yayını fark etmesiyle başladı. Ekip, keşfi yeniden gözden geçirdi ve NASA’nın Hubble Teleskobu ve DiRAC COSMA8 süper bilgisayarının yardımıyla daha fazla araştırdı.

Ultra kütleli kara delikler, evrendeki en büyük kütleli nesneler olmakla birlikte, astronomlar için nadir bulunan bir bulgu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuhaf hastalık: Vücudu alkol üretiyor01 Nisan 2023 Cumartesi 18:15
  • Tunus’ta kuraklık nedeniyle su kullanımına kota konuldu01 Nisan 2023 Cumartesi 12:33
  • Norveç’te rekor miktarda kokain ele geçirildi01 Nisan 2023 Cumartesi 11:17
  • Yanardağ alarmı: ‘Her an patlayabilir’01 Nisan 2023 Cumartesi 10:12
  • Bitkilerin insan kulağıyla duyulmayan sesler çıkardığı keşfedildi31 Mart 2023 Cuma 22:45
  • Araştırma: Eriyen Antarktika buzu akıntılara etkisi nedeniyle de tehdit oluşturuyor30 Mart 2023 Perşembe 20:54
  • Japonya’dan Fuji planı: ‘Patlarsa yürüyerek kaçın’30 Mart 2023 Perşembe 14:39
  • Avrupa'nın rüzgar yatırımları son yılların en düşük seviyesine geriledi30 Mart 2023 Perşembe 10:17
  • Berlin’de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek29 Mart 2023 Çarşamba 21:58
  • Güneş’te dev bir delik ortaya çıktı… Dünya’nın 30 katı büyüklüğünde29 Mart 2023 Çarşamba 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti