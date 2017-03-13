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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Sıra Danimarka’da

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Sıra Danimarka’da
Danimarka, Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretinin ertelenmesini talep etti.

Yıldırım, 20 Mart’ta Danimarka’ya gideceğini, burada hem referandum toplantısı yapacağını hem de resmi temaslarda bulunacağını söylerken Danimarka’nın olumsuz bir tavrı olmadığını belirtmişti.

 

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Yıldırım’ın planlanmış ziyaretinin ertelenmesi talebine gerekçe olarak Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginliği gösterdi.

 

Rasmussen, “Türklerin Hollanda’daki mevcut saldırıları bu mitingden ayrı görülemez. Bu yüzden Türk mevkidaşıma mitingin ertelenmesini önerdim” dedi.

 

Daha önce Almanya, Avusturya ve Hollanda, hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

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