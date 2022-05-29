Şirinevler Eko Gün 12 Haziran'da yapılıyor

Şirinevler Muhtarlığı ile Dikmen Belediyesi'nin iş birliğinde organize edilen eko gün etkinlikleri saat 11.00'de Şirinevler köy meydanında yapılacak törenle başlayacak.

Zeki Karahanoğlu ile Gardaşlar Grubu'nun da sahne alacağı günde Dikmen Belediyesi Folklor Ekibi, YDÜ Latin Dans Grubu ve "Cimnastik Federasyonu" gösteri yapacak.

Eko günde çocukların da eğleneceği mani atışması ve yüz boyama gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Çeşitli yarışmaların da yapılacağı etkinlikte zengin çeşitli köy ürünlerinin satışının yapılacağı stantlar kurulacak.

PİLLİ

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli, eko günle ilgili açıklamasında, gün boyu sürecek etkinliklerle her yaştan vatandaşa güzel saatler geçirtmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Pilli, "Toplum olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde halkımızın bir nebze de olsa sıkıntılarını unutabileceği bir gün geçirmesini arzu ettik. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Halkımızın rahat bir şekilde gelip hizmet alması için park dahil her türlü önlemi aldık. Mutlaka bekleriz" dedi.

Serkan Pilli, festivalin hayata geçmesinde Dikmen Belediyesi'nin değerli katkıları bulunduğunu belirterek, Başkan Yüksel Çelebi, belediye çalışanları ve köylülere katkılarından dolayı teşekkür etti.