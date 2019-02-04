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Şirinevler’de, muhtarlığın girişimiyle gölet çevresine ağaçlandırma yapıldı

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Köy muhtarı Serkan Pilli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek, “fidanları dikmek kadar korumanın da önemine” vurgu yaptı
Şirinevler’de, muhtarlığın girişimiyle gölet çevresine ağaçlandırma yapıldı

Şirinevler’de muhtarlığın girişimiyle Şirinevler Göleti çevresine ağaçlandırma yapıldı. Şirinevler Muhtarlığı’nın girişimiyle Orman Dairesi,tarafından sağlanan toplam 200 (servi, çam ve harnup) fidanı, köylülerin de katıldığı etkinlikle gölet çevresine dikildi.

Köy muhtarı Serkan Pilli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek, “fidanları dikmek kadar korumanın da önemine” vurgu yaptı. Ağacın doğa ve insanlık için taşıdığı önemi vurgulayan Pilli, fidanların korunmasına özen gösterilmesi ve sahip çıkılması için hayvancılar başta olmak üzere tüm köylülere çağrıda bulundu.

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