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‘Şırınga çikolata’nın üretimi durduruldu

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Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun ölümüne neden olan ‘şırınga çikolata’nın üretimi durduruldu.
‘Şırınga çikolata’nın üretimi durduruldu

Ankara’da birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 11 Aralık’ta şırınga şeklinde çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Köksal’ın boğazına bir cisim kaçtığı ihtimali üzerinde durulmuştu. Diyarbakır’da ise ürünün kapağı boğazına kaçan yedi yaşındaki Umut Bilgi yaşamını yitirmişti.

Hürriyet’te yer alan haberde, çocukların ölümüne neden olan çikolatayı üreten firmanın Bonart Gıda olduğu yazıldı.

Tayaş Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Bonart Gıda’nın kardeşi Yunus Taycı’ya ait olduğunu, kendi şirketi olmadığını ifade etti.

Kazım Taycı, şırınga şeklindeki çikolatanın üzerinde Bonart yazdığını ancak fason olarak başka şirkete ürettirildiğini belirterek olaydan sonra şirketin incelendiğini, tüm izinleri aldığının görüldüğünü dile getirdi.

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