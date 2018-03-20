SİVİLLEŞME “TAMAMEN” RAFA MI KALKTI? 

Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin onaylandığı dünkü Meclis Genel Kurulu oturumunda, uzun yıllardır dile getirilen fakat hiçbir hükümetin gerçekleştirmeyi başaramadığı polisin sivil otoriteye bağlanması sorunu gündeme bile gelmedi. Polis teşkilatının temel sorunu olduğu bilinen sivilleşme konusu hatırlanacağı gibi, daha önceki yıllarda demokratikleşme ve sivilleşmeyi savunan sol partilerin, son seçim yarışı öncesinde seçim programlarına bile girmeyi başaramamıştı.

DAHA FAZLA POLİS!

Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin tartışıldığı dünkü meclis oturumunda konuşan Başbakan Erhürman, ülkedeki nüfus artışına paralel olarak suç çeşitlerinin giderek arttığını onaylamasına rağmen, sorunun çözümünü polis teşkilatındaki “kadro eksikliğine” dayandırması, yeni hükümet döneminde de temel sorunların “hasır altı” edilmeye devam edeceği yönünde yorumların yapılmasına neden oldu.

ERHÜRMAN MOBESE’YE İNANIYOR!

Önceki hükümet döneminde Ankara’da imzalanarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi adı altında ülkemizde de uygulanmaya başlanacağı duyurulan Mobese kamaraları konusuna da değinen Erhürman, kamera uygulamasının delilden sanığa ulaşma konusunda faydalı olacağına dair inancını dile getirdi. Konunun ilk Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceğini kaydeden Erhürman, Mobese uygulamasının çok kısa bir süre içerisinde Lefkoşa ve Girne’de başlayacağının sinyalini verdi.