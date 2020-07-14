‘Size corona virüsünü hediye getirdim’ diye bağırmanın cezası 3 bin lira

Bolu’da yaşayan A.D., Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde, “Eşim corona virüslü, size de corona virüsünü hediye getirdim” diye bağırdı. Testi negatif çıkan A.D.’ye, İl Hıfzısıhha Kurulu’nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin TL para cezası kesildi.

Dün saat 15:00 sıralarında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne giden ve istediği belgeyi alamayan A.D., bir anda, corona virüsünü hediye olarak götürdüğüne dair bağırmaya başladı.

Müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. Bina kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, üç saat boyunca dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti.

Eşinin Covid-19 tedavisi gördüğü belirlenen A.D., test için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Test sonuçları negatif çıkan A.D. gözaltına alındı. 15 gün karantina altında tutulacağı belirtilen A.D. hakkında idari para cezası kesilmesinin yanı sıra ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan da adli işlem yapılacağı öğrenildi.