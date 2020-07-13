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Sizopulos Uluslararası Konferans İstedi

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Sizopulos Uluslararası Konferans İstedi
Sizopulos Uluslararası Konferans İstedi

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Kıbrıs sorununda çözüm perspektifi olabilmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenmesi için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir anma etkinliğinde konuşan Sizopulos, siyasi liderliğin, Başpiskopos Makarios’un 20 Temmuz 1977’de yaptığı tarihi konuşmasında söylediği “Toplumlar arası diyaloğun yapılma şekli nedeniyle faydalılığını yitirdiği ve Türkiye’nin de bunu, yayılmacı politikalarını güçlendirmek için kullandığı” sözlerini özümsemesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Sizopulos, gerçekten çözüm isteyenlerin Türkiye’ye baskı yapması ve Rum tarafının da taktik değiştirmesi gerektiğini belirtti.

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