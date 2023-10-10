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Şofbende oluşan gaz kaçağı yangına neden oldu!

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Güzelyurt’ta bir ikametgahın ambarı içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki gazlı şofbende oluşan gaz kaçağından dolayı yangın meydana geldi. Yangın sonucunda ot biçme makinesi,4 adet sandalye,4 adet 3 metre uzunluğunda tahta ve eski eşyalar yandı.
Şofbende oluşan gaz kaçağı yangına neden oldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta Ardahan Caddesi üzerinde bugün saat 00.30 sıralarında, bir ikametgahın ambarı içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki gazlı şofbende oluşan gaz kaçağından dolayı yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü açıklayan polis, yangın sonucu, söz konusu gazlı şofben, ot biçme makinesi, 4 adet hasır sandalye, 4 adet 3 metre uzunluğunda kereste tahta ve muhtelif eski eşyalar yanarak zarar gördüğünü bildirdi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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