Sokak hayvanlarına bütçede pay ayrılacak mı?

2018 bütçesinin bugün Bakanlar Kurulu'ndan Meclis'e sevkedileceği öğrenildi. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında saat 10.20’de başladı. 2018 bütçesinde, hayvanların beslenme ihtiyaçları için de pay ayrılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, kısa süre önce Karpaz bölgesindeki eşeklerin açlıktan köylere girdikleri ve karınlarını doyurmak için mücadele verdikleri birçok kez basına yansımıştı. Öte yandan, sokaktaki sahipsiz hayvanlar ile ilgili de yerel yönetimlerin yasal görevleri bulunmasına rağmen, belediyeler topu bütçeye ve devlete atıyor. Devlet bütçesinde de hiçbir yıl bu yönde bir pay ayrılmaması sonucunda olan hayvanlara oluyor. Sokaktaki sahipsiz hayvanlar bazı duyarlı vatandaşların mama takviyesi dışında, görmezden geliniyor.

Yılbaşı süslemeleri, ziyaretler, izaz ikramlar ve diğer lüks giderlere bütçe bulunabilirken, sokaktaki hayvanlar, karınları aç yaşam mücadelesi veriyor. Halktan birkaç duyarlı vatandaşın mama takviyesi dışında sokaktaki hayvanların açlığını düşünen yok.

KKTC’de Hayvan Refahı Yasası var, ancak ülkemizdeki hayvanların refahı sağlanamıyor. Sahipsiz hayvanların bir kısmı sokaklarda, bir kısmı da bulundukları barınaklarda yaşamak için mücadele veriyor.

2014 yılı Nisan ayında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı olduğu dönemde Serdar Denktaş, “Bilindiği gibi Hayvan Hakları Yasası geçmiştir. Bu yasaya bağlı olarak 2015 bütçesine, hayvanlar için bir bütçe konması lazım" demişti. Aradan geçen 3 yıla rağmen, halen daha hazırlanan bütçelerde hayvanlar düşünülmedi. Yine o dönemin Başbakan'ı olan Özkan Yorgancıoğlu da, “Yeni dönem bütçesi yapılırken, hem ülkemizin koşulları, hem ülkemizde mevcut bu tür hayvanlar adına bir değerlendirme yapılabilir" demişti.

Bu yıl ki 2018 bütçesinden hayvanların en azından yaşamsal ihtiyaçları olan beslenme giderleri için pay ayrılması bekleniyor. Hükümet yetkililerinin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve bunca yıl alınmayan bu kararın alınması bekleniyor. (evrenselgazete)