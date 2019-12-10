  • BIST 107.770
  • Altın 273,509
  • Dolar 5,7935
  • Euro 6,4210
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Sol Hareket: “Bütçe halktan yana değil”

» »
Sol Hareket, 2020 bütçesinin halktan yana bir bütçe olmadığını belirtti.
Sol Hareket: “Bütçe halktan yana değil”

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan,  2020 bütçesinin bir önceki bütçeler gibi adaletsiz ve dengesiz olduğunu ileri sürerek,  bütçenin üretimi güçlendirme ve eşit bölüşüm yerine, kamudaki partizanlığa dayalı statükoyu muhafaza etmeye ve sermaye çevrelerine hizmet etmeye yönelik hazırlandığını dile getirdi.

“Oy kaygısı ile partizanca şişirilip hantal ve niteliksiz bir yapıya dönüştürülen kamu sektörünün, ülkedeki toplam istihdam içerisinde yeri % 17’dir. Ancak bütçenin neredeyse % 85’i kamu harcamaları ve cari giderlerine ayrılmıştır” diyen Korkmazhan, toplam istihdam içerisinde % 83 olan özel sektör çalışanları ve işçilerinin  açlık sınırının altında bir ücret ile yaşama mahkum edildiğini belirtti.

Korkmazhan, bütçeden sağlık, eğitim, üretim ve turizme ayrılan payın  çok komik olduğunu savunarak, “Siyasilerin ve kamudaki statükocuların ayrıcalıkları ise daha da şişirildi. Bu bütçe halktan yana bir bütçe değildir” dedi.

Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, bütçe statükosunu korumak için yemin etmişçesine hareket ettiklerini savunan Korkmazhan,  üreticilere, çalışanlara, asgari ücretlilere, eğitime, sağlığa, turizme ve sanayiye daha fazla pay ayrılmamasının nedeni olarak öne sürülen ‘kaynak yok’ bahanesinin gerçek olmadığını kaydetti.

Esas olanın kaynakların adaletsiz dağıtımı ve israf olduğunu belirten Korkmazhan, Sol Hareket olarak taleplerinin adil ve eşit bir bütçe olduğunun altını çizdi. 

UBP-HP hükümetinin hazırladığı bütçenin, var olan bütçe statükosunu korumakta ve adaletsizliği derinleştirmekte olduğunu iddia eden  Korkmazhan, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, kendi kendimizi yönetme iradesi ve Kıbrıs sorununun çözümü, federal bir Kıbrıs ile mümkündür” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı katılamıyor! Liderler buluşamayacak!10 Aralık 2019 Salı 13:00
  • Bakan Üstel'den 'ulaşım ambargosunun kaldırılması' çağrısı10 Aralık 2019 Salı 12:42
  • Üstel: “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunu kaldırın”10 Aralık 2019 Salı 12:41
  • HP Genel Sekreteri Senin: “Halkın Partisi halkın içinden çıktı ve hala toplumun umududur”10 Aralık 2019 Salı 12:13
  • Akıncı: Nüfus artışı nedeniyle hastane bugün fiziki olarak yetersiz10 Aralık 2019 Salı 12:10
  • Meclis Genel Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşüyor10 Aralık 2019 Salı 12:08
  • KKTC ve Türkiye arasında “Genel Sağlık Sigortası Mutabakatı” imzalandı10 Aralık 2019 Salı 11:56
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak10 Aralık 2019 Salı 11:48
  • Bağımsızlık Yolu hükümeti sağlığa yetersiz bütçe ayırdığı gerekçesiyle protesto etti10 Aralık 2019 Salı 11:36
  • Cumhurbaşkanı Akıncı ara bölgede yer alacak BM İnsan Hakları Günü etkinliğine katılacak10 Aralık 2019 Salı 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti