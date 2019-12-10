Sol Hareket: “Bütçe halktan yana değil”

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, 2020 bütçesinin bir önceki bütçeler gibi adaletsiz ve dengesiz olduğunu ileri sürerek, bütçenin üretimi güçlendirme ve eşit bölüşüm yerine, kamudaki partizanlığa dayalı statükoyu muhafaza etmeye ve sermaye çevrelerine hizmet etmeye yönelik hazırlandığını dile getirdi.

“Oy kaygısı ile partizanca şişirilip hantal ve niteliksiz bir yapıya dönüştürülen kamu sektörünün, ülkedeki toplam istihdam içerisinde yeri % 17’dir. Ancak bütçenin neredeyse % 85’i kamu harcamaları ve cari giderlerine ayrılmıştır” diyen Korkmazhan, toplam istihdam içerisinde % 83 olan özel sektör çalışanları ve işçilerinin açlık sınırının altında bir ücret ile yaşama mahkum edildiğini belirtti.

Korkmazhan, bütçeden sağlık, eğitim, üretim ve turizme ayrılan payın çok komik olduğunu savunarak, “Siyasilerin ve kamudaki statükocuların ayrıcalıkları ise daha da şişirildi. Bu bütçe halktan yana bir bütçe değildir” dedi.

Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin, bütçe statükosunu korumak için yemin etmişçesine hareket ettiklerini savunan Korkmazhan, üreticilere, çalışanlara, asgari ücretlilere, eğitime, sağlığa, turizme ve sanayiye daha fazla pay ayrılmamasının nedeni olarak öne sürülen ‘kaynak yok’ bahanesinin gerçek olmadığını kaydetti.

Esas olanın kaynakların adaletsiz dağıtımı ve israf olduğunu belirten Korkmazhan, Sol Hareket olarak taleplerinin adil ve eşit bir bütçe olduğunun altını çizdi.

UBP-HP hükümetinin hazırladığı bütçenin, var olan bütçe statükosunu korumakta ve adaletsizliği derinleştirmekte olduğunu iddia eden Korkmazhan, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, kendi kendimizi yönetme iradesi ve Kıbrıs sorununun çözümü, federal bir Kıbrıs ile mümkündür” dedi.