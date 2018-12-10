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Sol Hareket: Ulaştırma Bakanı İstifa Etmelidir!

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"Ulaştırma Bakanı İstifa Etmelidir!"
Sol Hareket: Ulaştırma Bakanı İstifa Etmelidir!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, ülkede yaşanan sel felaketi sonucunda Ciklos’ta 4 gencin yaşamlarını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve yakınlarına başsağlığı dilediklerini belirterek, “Ciklos’ta sel sularına kapılarak sürüklenen aracın dere yatağına uçtuğu noktada bariyer bulunmaması, yoldaki su kanallarının kapatılması, dere yataklarının doldurulması ve söz konusu yolun vizesinin olmaması ihmal olduğunun ve dört gencin yaşamlarını kaybetmesinde bu ihmallerin büyük oranda rol oynadığı açıktır. Sn Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan derhal istifa etmeli, sorumlular tesbit edilerek haklarında cezai soruşturma açılmalıdır” dedi.

Yaklaşık bir yıldır ağır aksak devam eden yeni yol yapımının kaçak olduğunun ortaya çıktığını, bunun yanında yolun yapımında büyük aksaklıklar ve eksiklikler olduğunun acı bir şekilde tecrübe edildiğini kaydeden Korkmazhan, hükümete sorumluluğu üstlenme ve gereğini yapma çağrısında bulundu.

Doğal Felaket Değil, Ganimet ve Talanın Sonucu!

Yaşananların doğal felaket değil, ganimet ve talan anlayışının bir sonucu olduğunu kaydeden Korkmazhan, “dere yatalarının ve hatlarının doldurulması ve daha fazla kâr anlayışı ile gelişi güzel inşaatlar ile doldurulması, su baskınlarının ve can kayıplarının esas nedenidir. Biran önce gereken önlemler ve yaptırımlar hayata geçirilmez ise daha büyük felaketler yaşanacaktır” dedi.

Dere yataklarında ve başka noktalarda yer alan doğa ve insan yaşamına aykırı yapılaşmaların biran önce yıkılması gerektiğini kaydeden Korkmazhan, tüm ülkeyi kapsayacak imar planının biran önce şart olduğunun altını çizdi.

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