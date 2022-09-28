Son Dakika Haberi: 45 dolarlık ihale iptal edildi 75 dolara akaryakıt alındı

Akaryakıt İhalesinin iptal edilmesinin ardından Teknecik Elektrik santraline pahalı akaryakıt alımı devam ediyor.

Teknecik Elektrik Santrali’ne İçkale’den yeniden 75 dolara akaryakıt alındı.

Geçtiğimiz hafta akaryakıt ihalesi için canlı yayında açık eksiltme usulü ile teklif alınmış İçkale 45 dolarlık teklifi ile ihaleyi kazanmıştı.

İhalede 45 dolar teklif veren İçkale ihalenin iptal edilmesi sonrası akaryakıtı 75 dolara getirdi.

75 dolarlık bu alımların en az iki kez daha yapılacağı belirtildi.