  • BIST 3.265,64
  • Altın 964.945
  • Dolar 18.4773
  • Euro 17.6899
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Son Dakika Haberi: 45 dolarlık ihale iptal edildi 75 dolara akaryakıt alındı

» »
Teknecik Elektrik Santrali’ne İçkale’den yeniden 75 dolara akaryakıt alındı.
Son Dakika Haberi: 45 dolarlık ihale iptal edildi 75 dolara akaryakıt alındı

Akaryakıt İhalesinin iptal edilmesinin ardından Teknecik Elektrik santraline pahalı akaryakıt alımı devam ediyor.

Teknecik Elektrik Santrali’ne İçkale’den yeniden 75 dolara akaryakıt alındı.

Geçtiğimiz hafta akaryakıt ihalesi için canlı yayında açık eksiltme usulü ile teklif alınmış İçkale 45 dolarlık teklifi ile ihaleyi kazanmıştı.

İhalede 45 dolar teklif veren İçkale ihalenin iptal edilmesi sonrası akaryakıtı 75 dolara getirdi.

75 dolarlık bu alımların en az iki kez daha yapılacağı belirtildi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisiklet sürücüsü Hastanede tedavi altına alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:07
  • YKP:Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!28 Eylül 2022 Çarşamba 08:05
  • Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yaşanacak28 Eylül 2022 Çarşamba 07:57
  • Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:43
  • Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:36
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:33
  • 28 Eylül 2022 Çarşamba nöbetçi olan eczaneler..28 Eylül 2022 Çarşamba 07:30
  • Rukiye Hurmalı Ovalı Hayatını Kaybetti27 Eylül 2022 Salı 23:51
  • Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı27 Eylül 2022 Salı 23:47
  • Feci Kaza! 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı27 Eylül 2022 Salı 23:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti