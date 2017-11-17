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Son Dakika: Mustafa Yeşil HP'den adaylıktan çekildi

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Son Dakika: Mustafa Yeşil HP'den adaylıktan çekildi
HP'de neler oluyor? HP'de adaylar Parti Meclisi tarafından seçilmişti.

HP Gazimağusa 11. sıra Milletvekili adayı Mustafa Yeşil yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini kamu oyuna bildirdi.

İşte o açıklama;

KAMU OYUNUN BİLGİSİNE
Halkın partisi tarafından 2018 yılı milletvekili genel seçimleri için Gazimağusa 11.sıradan aday gösterildim.
Ancak tamamen kendi özel nedenlerim, arzu ve isteğimle adaylığımı geri çektiğimi halkın ve kamu oyunun bilgisine getirmek isterim. 
Bu konuda Sn.Genel Başkan ve parti yönetiminin gösterdiği anlayış beni memnun etmiştir.
Teşekürlerimi sunar aday arkadaşlarıma çıktıkları bu yolda başarılar dilerim.
Mustafa YEŞİL

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