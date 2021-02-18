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Son dakika: Tarihi iniş gerçekleşti (CANLI YAYIN)

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Son dakika haberi... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamlamak üzere..
Son dakika: Tarihi iniş gerçekleşti (CANLI YAYIN)

Son dakika haberi... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz 2020'de Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamlamak üzere... Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, Jezero Krateri'ne inmek için alçalıyor. Gezici araç ve küçük bir helikopter, yanıt bekleyen meşhur soruyu yanıtlamak için fırsat sunacak: Başka bir gezegende hayat var mıydı?

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracının TSİ 23.48'te Mars'ın atmosferine girmesi, 23.55'te ise Kızıl Gezegen'e teker koyması bekleniyor. NASA uzmanları tarafından "7 dakikalık dehşet" olarak nitelendirilen süreç sonunda Perseverance'ın 20 bin kilometreyi aşkın hızla girdiği atmosferden yüzeye ulaştığı an itibarıyla hızının yürüme hızına inmesi gerekiyor.

 

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