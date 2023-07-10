SOS Çocukköyü Derneği bakım verenleri “şefkatli ve bağlanma temelli ebeveynlik”  sertifikalarını aldı

SOS Çocukköyü Derneği, kurulduğu günden beri, aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların, sevgi dolu bir ortamda büyümelerine, eğitim, sağlık ve tam potansiyellerine ulaşmaları için her tür imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

SOS Çocukköyü Derneği’nin sağladığı “Aile Tipi Bakım” adı verilen alternatif bakımın kalitesini artırmak, bakım verenleri çocuk ve genç bakımı konularında güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla anneler, teyzeler ve eğitmenlere yönelik “Şefkatli ve Bağlanma Temelli Ebeveynlik” eğitimi verildi. Eğitimlerin sonunda, SOS Çocuk Köyü’ndeki 62 çocuğa aktif bakım ve destek veren 12 SOS annesi, 11 teyze ve dört eğitmen katılım sertifikası almaya hak kazandı. SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları verildi.

“Şefkatle ve Güvenli Sınırlar İle Yetişen Çocuklar”

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım alan her çocuğun bakımından sorumlu olan bir SOS Annesi, bir teyze veya aile asistanı, bir eğitmen bulunuyor. Tüm ekibe yönelik olarak planlanan “Şefkatli ve Bağlanma Temelli Ebeveynlik” eğitimleri, konu üzerine akademik çalışmaları bulunan Uzman Psikolog Duygu Karakulak Takvim ve Uzman Psikolog Ziliha Uluboy tarafından verildi.

“Travmalar engelleyemediğimiz bir yerde hayatın içinde karşımıza çıkıyor. SOS Çocuk Köyü’nde bakım ve destek alan çocuklar, çeşitli sebeplerle bu travmatik yaşantılara maruz kalmış olabiliyor. Travmaların yıkıcı etkilerini Bağlanma Temelli Bakım ile onarıp telafi etmek ve dayanıklı çocuklar yetiştirmek mümkün. Bu çocuklara ulaşacak bağlanma temelli ebeveynlikle ruh sağlıklarına katkı sağlamayı hedefledik. Şefkatle ve güvenli sınırlar ile yetişen empatik çocuklar; takım hissi ile hareket eden bakım verenler ve sağlıklı bir özgüven ile vakti gelince bağımsızlaşan bireylerdir” diyen uzmanlar bu eğitimlere ve gelişime kapısını sonuna kadar açan SOS Çocukköyü Derneği ekibine takdirlerini sundu.

Toplam 16 saat süren eğitimlere tam kadro katılan SOS Çocukköyü Derneği bakım veren ekibinin oturumlar boyunca oldukça aktif olduğunu belirten uzmanlar şunları söyledi: “Atölyelerde kendi çocukluk anıları ile bağ kurmaları sağlanan katılımcılar, verilen bilgileri kendi deneyimleri ile daha kalıcı bir şekilde öğrendiler. Atölyelerdeki bağlanma teması sıcak ve şefkat dolu duyguları açığa çıkardı.”