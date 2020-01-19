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Sosyal medya bu kızı konuşuyor! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

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ABD'de yaşayan Ukrayna asıllı Katya isimli genç bir kız, uluslararası bir eskort sitesi üzerinden bekaretini 1,2 milyon euro karşılığında sattı.
Sosyal medya bu kızı konuşuyor! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın Harkov kentinde doğan ve ABD'de yaşayan Katya isimli genç kız bekaretini 1,2 milyon euro’ya sattı. Genç kız bekareti için ilk başta 100 bin euro gibi daha mütevazı bir rakam belirlediğini, bu paraylaı seyahat etmek, lüks eşya satın almak ve günlük yaşamını sürdürebilmek için harcamayı planladığını söyledi.

Ancak uluslararası bir escort sitesinde düzenlenen açık artırmada talep fiyatı 12'ye katlandı ve sonunda genç kızın bekaretini Almanya'nın Münih kentinden 58 yaşındaki bir iş adamı satın aldı. İhaleyi kazanan iş adamının dünya çapında birçok yerde fitness salonları bulunduğu öğrenildi.

Katya'nın bekareti için en yüksek teklif veren ikinci kişinin New York’lu bir avukat, üçüncü isminse Japonya’nın Tokyo kentinden bir şarkıcı olduğu açıklandı.

EVLENMEYE HAZIR

Sitenin verilerine göre ihaleyi kazanan iş adamı, Katya ile evlenmeye ve ayrıca aylık 10 bin euro mali destek sağlamaya hazır. Ajansın kurallarına göre Katya ve ihalenin kazananı, fuhuşun yasal olduğu Almanya'da buluşacak.

Katya ise, konuya ilişkin açıklamasında bekaretini sevdiği biriyle paylaşmakla sonsuza kadar milyonlarla yaşamak arasında tercih yapmanın zor olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

“Ancak, severek birlikte olduğunuz erkek arkadaşınızın sizi bir noktada bırakıp gitme ihtimali yüksek, ancak parayı seçtiğiniz için pişman olma ihtimalinizin daha düşük olduğunu görüyorum.”

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