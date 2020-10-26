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Sözcü yazarı Nedim Türkmen: Öğrenim kredisi borçlarının tamamı silinmelidir

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Sözcü yazarı Nedim Türkmen: Öğrenim kredisi borçlarının tamamı silinmelidir
Sözcü yazarı Nedim Türkmen: Öğrenim kredisi borçlarının tamamı silinmelidir

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü yazısında 3 milyon 100 bin öğrenciye ait öğrenim kredisi borcunun silinmesine ilişkin yapılan talebi gündemine aldı. Teklifin reddedilmesine tepki gösteren Türkmen, iktidarı, "81 ilde üniversite açıp, üniversite kontenjanlarını sonuna kadar artırıp, her 3 mezundan sadece 2'sine iş yaratılabiliyorken; öğrenim kredisi borcunu ödeyemedi diye işsiz üniversite mezunlarını daha fazla rencide etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum" diyerek eleştirdi.

"Yıllardan beri ödenemeyen öğrenim kredisi borçları, ülkemizde gündem olmaktadır. Üniversiteyi bitirmiş ve üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen hala iş bulamamış milyonlarca üniversite mezunundan bu borçlar haciz yoluyla alınmaya çalışılmaktadır" diyen Nedim Türkmen, şöyle dedi:

"Ödenemeyen öğrenim kredisi borçlarına bugünkü gecikme zammı oranı dikkate alındığında, her yıl %19,2 oranında gecikme zammı ilave edilmektedir. Dolayısıyla ödenemeyen borçlar sürekli artmaktadır. Ağustos 2020 tarihi itibariyle ödenemeyen öğrenim kredisi borçlarının 5,3 milyar TL'ye çıkması, bu tespitimizi doğrulamaktadır."

"Sorunun çözümü çok basittir"diyen Türkmn devamında da şunları kaydetti:

"Öğrenim kredisi borçlarının tamamı silinmelidir veya üniversiteyi bitirmiş ve 2 yıl geçmiş olmasına rağmen iş bulamamış üniversite mezunlarının borcu faizsiz bir şekilde dondurulmalıdır. Bunları yapmayıp, oturduğunuz yerden e-haciz uygulamak dünyanın en kolay işidir."

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