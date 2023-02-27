  • BIST 5.197,44
  • Altın 1103.335
  • Dolar 18.8826
  • Euro 20.0278
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

SpaceX fırlatmayı son anda durdurdu

» »
SpaceX, uzaya gönderilecek roketteki teknik arıza nedeniyle fırlatmayı erteledi.
SpaceX fırlatmayı son anda durdurdu

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyacak roketi fırlatma girişimini, teknik arıza sebebiyle erteledi.

SpaceX yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilmesi planlanan roketi fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durduruldu. Yetkililer, sorunun motor ateşleme sıvısını yüklemek için kullanılan yer ekipmanıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

 

Roketin fırlatma girişimi için yeni bir tarih belirtilmezken, bölgedeki hava koşullarının uygun olması durumunda, iki ABD’li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE’li astronotu taşıyacak uzay aracının yarın gönderilmesi öngörülüyor.

Uzay mekiğinden inmek için roketin yakıtının tamamen boşaltılmasını bekleyen ekibin lideri Stephen Bowen, durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin başında, gönderilmeyi sabırsızlıkla bekleyeceklerini söyledi. Bowen ve ekibi, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan astronotlardan görevi devralacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa’dan ‘kanı durdurun’ çağrısı05 Şubat 2023 Pazar 14:04
  • Çarpıcı araştırma: Karıncalar kanseri koklayabiliyor05 Şubat 2023 Pazar 13:51
  • ‘Dünyanın en çok aranan milyarderi’, Nusret’in Dubai’deki restoranında ortaya çıktı04 Şubat 2023 Cumartesi 15:21
  • Dünya Bankası: Doğal su depolama hacmi son 50 yılda düştü04 Şubat 2023 Cumartesi 14:14
  • Kilisenin cinsel istismar mağdurlarına milyonlarca avro tazminat kararı03 Şubat 2023 Cuma 23:26
  • Dünya yörüngesinde felaketin eşiğinden dönüldü03 Şubat 2023 Cuma 22:04
  • Firavun mumyalarının sırrı 5 yıllık çalışma sonrası çözüldü03 Şubat 2023 Cuma 00:35
  • Yarım milyon köpek incelendi… Bu köpekler sakatlanmaya daha yatkın02 Şubat 2023 Perşembe 23:10
  • Hava kirliliği, depresyon ve kaygıya neden oluyor02 Şubat 2023 Perşembe 20:57
  • Bu nasıl anne baba: Uçağa alınmayan bebeklerini havalimanında terk ettiler01 Şubat 2023 Çarşamba 22:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti