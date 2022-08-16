SpaceX, Starlink’i hackleyen araştırmacılara 25 bin dolar ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde bir araştırmacının Starlink uydu sistemlerini hacklediğini açıklaması üzerine SpaceX'ten yeni bir hamle geldi

Hacklenme üzerine, sisteminde herhangi bir sorun kalmadığını söyleyen şirket şimdi de ağdaki hataları bulan araştırmacılara 25 bin dolara kadar ödeme yapacağını söylüyor.

SpaceX, Starlink’i hackleyen araştırmacılara 25 bin dolar ödeyeceğini açıkladı.

Araştırmacı Lennert Wouters, geçen hafta 25 dolarlık ev yapımı bir cihaz kullanarak Starlink’e girebildiğini açıklamıştı. Wouters, hacklemeyi SpaceX’in ödül programının bir parçası olarak gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Wouters’ın hata bildirimi üzerine şirket, sorunların giderildiğini açıklamış ancak Wouters, bunun gerçekleşmediğini ileri sürmüştü. Teknoloji şirketinden şimdi yeni bir hamle geliyor ve Wouters’a teşekkür ederken bir yandan da araştırmacıları sistemdeki hataları bulmaya davet ediyor.

SpaceX, “Starlink güvenlik araştırmacılarını memnuniyetle karşılıyor, hataları bulun” başlıklı altı sayfalık bir belgede Wouters’ı araştırmasından dolayı tebrik etti. SpaceX belgede, ayrıca şu sözlere yer verdi: “Saldırıyı teknik olarak etkileyici buluyoruz ve sistemimizdeki bildiğimiz türünün ilk saldırısı.”

Aynı zamanda SpaceX, Wouters’ın hack’inin hiçbir Starlink kullanıcısını endişelendirmemesi gerektiğini ve uyduları doğrudan etkilemeyeceğini ekledi.

SpaceX belgede, şirketin kendi mühendislerinin hizmeti iyileştirmek ve daha güvenli hale getirmek için her zaman Starlink’i hacklemeye çalıştığını söyledi: “Sorumlu güvenlik araştırmacılarının kendi testlerini yapmalarına izin veriyoruz ve güvenlik açıklarını bulup rapor ettiklerinde parasal ödüller sağlıyoruz.”

Şirket, araştırmacıların sistemdeki sorunları ortaya çıkarmaları halinde 25 bin dolara kadar ödeme yapacağını belirtti.