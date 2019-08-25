Sperm bağışıyla dünyaya gelen Julia: Babam ve annem ben 18 yaşındayken tanıştı

‘Anneleri’, Kathleen ve Betsy çifti ona her şeyi anlatmıştı. Kathleen o çocukken öldü. Betsy ise ona 18 yaşındayken, “Biyolojik babanı tanımanı istiyorum” dedi. Julia, ona hayat veren adamı annesi Betsy ile aynı anda tanıdı. Bu buluşmanın üzerinden iki yıl geçti. Betsy’yi de kaybeden Julia zaman içinde farklı yerlerde 19 kardeşi olduğunu öğrendi ve büyük ailesinin izlerini sürmeye başladı.

Yaşadıkları BBC’de yayınlanan bir programa konu olan Julia,“Ben iki anneyle büyüdüm. Kathleen ve Betsy… ikisi de mükemmeldi. Babamın yokluğunu hissetmedim” dedi. Ve, Betsy onun dünyaya gelmesini sağlayan adamı, Darren’ı tanımasını istediğini söyledikten sonra yaptıkları üçlü buluşmayla ilgili hislerini şöyle anlattı: “Çok heyecanlıydım. Kapıdan içeri girdiğinde sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi sarıldı bize. Annemle babamı ilk kez aynı masada gördüm; çok tuhaf ama heyecan verici bir durumdu. “

Kathleen ve kendisinin, sperm bağışı yapan kişinin kimliğinin açıklanmasına izin veren Califonia Sperm Bankası’nı seçtiklerini söyleyen Betsy, Darren’ı, “İleride çocuğum olur mu bilmem ama olsa da olmasa da bu konuda zorluk çekenlere çocuk sahibi olma şansı vermek istiyorum” dediği için seçtiklerini anlattı.

Betsy, kendisinin sperm bağışı sayesinde anne olan diğer isimlerle irtibata geçtiğini ancak kurallara göre Darren’la sadece Julia’nın iletişim kurabileceğini anlatarak, “Bu nedenle 18’ine geldiğinde irtibat kurmasını bekledim” dedi.

İlk karşılaştıklarında, Betsy, Darren’a, “Bu mükemmel çocuğa sahip olmamı sağladığın için sana çok teşekkür ederim. Kathleen ve bana verebileceğin en büyük hediyeyi verdin ama maalesef o seni tanıyamadı” dedi. Julia’nın ağzından ise şu sözler döküldü: “Bana hayat verdiğin için çok teşekkür ederim.”

Ohio eyaletinde yaşayan Darren, şimdiye kadar sperm bağışı vesilesiyle hayat verdiği dört kişiyle tanıştığını, evlenip aile kurduğu, çocukları olduğu için onlara fazla vakit ayıramasa da tanışmanın güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Kendisinin de Julia ve Betsy gibi Californialı olduğunu söyleyen Darren, “İlk sperm bağışı yaptığımda 19 aşındaydım. Sonra yılda bir kez bağış yaptım. Onları tanımak heyecan veriyor. Hepsi çok sempatik ve güzel insanlar” dedi.

Evlerindeki üçlü buluşmadan aylar sonra üniversiteye başladığında hasta olan Betsy’den, “Eve gel iyi değilim” diye mesaj alan Julia, kısa bir süre sonra onu kaybetti. Betsy’nin ölümünden sonra kendisinin dünyaya gelmesini sağlayan spermin alındığı sperm bankasını ziyaret eden Julia, kardeşlerinin izini sürdü.

İlk olarak Carolyn’le sonra Mari ve George’la tanışan Julia 19 kardeşinin 16’sını buldu. Zaman zaman onlarla görüşen Julia, klasik ailelerden farklı da olsa büyük bir ailesi olduğu için mutlu hissediyor. Kathleen ve Betsy’yi kaybetse de kardeşleriyle iletişim kurmak 20 yaşındaki Julia için teselli oluyor. Julia, Darren dahil geniş ailesinin her ferdiyle temas halinde olarak yaşlanmak istiyor.