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Stefanu’dan Türkiye’ye Eleştiri

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Stefanu’dan Türkiye’ye Eleştiri
Stefanu’dan Türkiye’ye Eleştiri

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Maraş konusunda Türkiye’ye eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Maraş Göçmenler Hareketi” yetkilileri ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada “önlerinde, kreşendo bir uzlaşmazlıkla ve Maraş konusuyla birlikte sertlikle su yüzüne çıkan bir Türkiye’nin bulunduğunu” savundu.

Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesindeki “yasa dışı faaliyetlerinin” BM kararlarına aykırı olduğunu ileri süren Stefanu, BM  kararlarında üzerinde uzlaşmaya varılan noktalara bağlı kalmaları gerektiğinden söz ederek, müzakerelerin, görüş birliklerinin ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesine ilişkin müzakere edilenlerin korunmasıyla,  Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi şeklindeki görüşünü de yineledi.   

Nihai bölünmenin kendilerini tehdit ettiğini savunan Stefanu, BM kararları temelinde belirli inisiyatiflerin taraflarınca üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

Maraş Göçmenler Hareketi adına konuşan Loizos Avksentiu, Kıbrıs sorununun çözümü ve Türk tarafının kapalı Maraş bölgesi ile ilgili üstlendiği olumsuz girişimlere yönelik yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Avksentiu,  görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili kaygılarını dile getirdiklerini söyledi.

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