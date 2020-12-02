Su İşleri Dairesi’nin Bugüne Kadarki En Büyük Projesinde İlk Borunun Montajı Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Yeniceköy-Paşaköy-Vadili Kısmi İsale Hattı Yenileme Projesi” çerçevesinde boruların döşenmesine başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Yeniceköy-Paşaköy-Vadili Kısmi İsale Hattı Yenileme Projesi” çerçevesinde boruların döşenmesine başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların devam ettiği projede incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz, 1960 yılından sonra ilk kez boruların yenilendiğini ve sağlığa uygun olmayan asbestli borular değiştirilmiş olacağını söyledi. Bakan Oğuz, boruların yenilenmesiyle birlikte, su kaçaklarının önüne geçileceğini belirterek, civardaki köylerin su sıkıntısı sorunun da aşılacağını kaydetti.

Bakan Oğuz’a projedeki teknik detaylarla ilgili bilgiler verildi. İncelemede, imalatın tamamlanması sonrasında yeni isale hattının bölgeye sağlayacağı yararlar değerlendirildi. Bakan Oğuz, projeye vermiş olduğu desteği yineledi.

Su İşleri Dairesi tarafından ihale edilen proje ile ilgili çalışmalar, müteahhit firma Ceyda Construction Ltd. yükümlülüğünde ve Su İşleri Dairesi teknik elemanları kontrollüğünde devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz huzurunda Ekim ayında sözleşmesi imzalanan ve geçtiğimiz ay yer teslimi yapılan sözkonusu proje kapsamında döşenmesi hedeflenen ve teknik şartnameye uygun standartlarda Türkiye Cumhuriyeti’nde imal edilip ülkemize ithal edilen muhtelif çaplardaki boru malzemesi, proje sahasına getirildi. Kazı güzergâhı, projede belirtilen ve Aslanköy istikametinde devam eden tarla yolunun kuzey doğrultusunu takip edecek olup müteahhit firmanın harita ekibi tarafından arazide işaretlendi. İşaretlenen doğrultuda, boruların döşenmesinde kullanılacak olan kum malzemenin nakliyesi gerçekleştirilip, eş zamanlı olarak kazı çalışmaları başlatılaraķ boruların montaj faaliyetlerine geçildi.