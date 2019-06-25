Sucuoğlu sert çıktı! O otelin işçi alımlarını durdurdu!

2018 yılından bu yana Bafra bölgesinde turizm sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Zaf Grup bünyesindeki Concorde Luxury Resort Hotel, son günlerde haksız şekilde toplu bir şekilde yerli çalışanları işten çıkartması ile gündemdeki yerini koruyor.

Bahse konu ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden seslerini duyurmaya çalışan işçiler, “Hiçbir sebep belirtilmeden, yerli çalışanların çoğu işten çıkartıldı. İlk zamanlar, bazı arkadaşlarımızın neden işten çıkarıldığını sorduğumuzda; “Dilerseniz siz de gidebilirsiniz” diyerek birkaç gün sonra bizleri de istifaya zorlayarak, güvenlik eşliğinde işten çıkartıldık. Hiçbir yasal hakkımızı da iade etmediler. Bafra bölgesi yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılı bir bölgedir. Oteller bu bölgeye açıldığı zaman çok sevinmiştik fakat içinde kaldığımız bu durum bizleri zor durumda bıraktı” diyerek isyan ettiler.

Bölgedeki otellerde ucuz maliyetlerinden dolayı sürekli üçüncü sınıf ülke vatandaşlarının işe alındığını belirten çalışanlar, “Otele gelenler zaten görecekler; çalışanlar çoğunlukla Türkmenistan, Pakistan ve Bangladeş ülkelerinden… Kendi ülkemizde beşinci sınıf vatandaş olduk” dediler.

Haklarımızı almak için otel yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden çalışanlar, otel müdürlerimi hiçbir hak talebinde bulunamayacağımızı söylediler. Konu ile ilgili yasal yollara başvuracağımızı söylediğimizde de, “Hodri Meydan!” cevabı ile karşılaştıklarını ifade ettiler.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden örgüt olan çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapmış oldukları şikayetlerinin gündeme alındığını ve konu ile ilgili bakanlığın araştırma başlattığını ifade ettiler.

Çalışma Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun talepler doğrultusunda çalışanlara ulaşarak, “Normal koşullarda bu tip yazılan yazılara cevap verme alışkanlığım yok fakat bahsettiğiniz olay Pazartesi günü bilgime geldi. Hemen müfettişler ilgili işletme olan Concorde Luxury Resort Hotel’e yollandı. Görevden alınan arkadaslara Haklarının Ödenmesi sağlanıyor. İşten durdurulan bu arkadaşların yeni iş bulana dek bu işletmenin tüm işçi alımı izinleri durduruldu. Ya bu çalışanlar işe alınacak ya da yeni iş bulana dek bu işletme yeni işçi alamayacak” dediğini ifade etti. (MHA)