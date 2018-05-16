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Sümer Aygın: "Partide doğru dürüst demokratik bir süreç yaratılmadı"

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, adaylığıyla ilgili uzun süreli bir düşünme aşamasının yaşanmadığını kaydetti.
Sümer Aygın: "Partide doğru dürüst demokratik bir süreç yaratılmadı"

Aygın, Girne'nin sorunlarına çözümleri çok uzun süredir düşündüğüne dikkat çekti. Kıbrıs Postası Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın bu sabah gazeteci Hüseyin Ekmekçi'nin canlı yayınına katıldı. Aygın aday olmaya yeni karar verdiğini fakat Girne'nin sorunları ile ilgilinmeyi hiçbir zaman bırakmadığını söyledi.

“CTP’YE, ‘GİRNE’NİN GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİL... İLLA Kİ BU SEÇİMİ KAZANMAMIZ LAZIM’ DEDİM”

Sümer Aygın CTP'nin üst düzey yöneticileri ile yaptığı konuşmalarda Girne'nin gittiği yolun yol olmadığını, değişimin yaşanmasını beklediğini söyleyerek, “Parti içinde bu sorunları dile getirdim. İlla ki bu seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu vurguladım. Parti genç bir arkadaşımızı aday gösterdi.

Birol çok iyi bir arkadaşımız fakat seçime 2 ay kalmış. Kendisini tanıtıp ortaya proje koymak için çok geç kalındı. Bir dört yıl daha böyle devam etmez. Belediye otoritesi hem içeride hem de dışarda yok oldu. Vizyon yok.

Trafik büyük sorun, katı ve sıvı atık sorunu çok büyük boyutta. Ben göreve geldiğimde Girne'nin nüfusu 8 bindi. Devrettiğimde ise 50 bin olmuştu. Biz ayak uydurabildik. Plan program yaptık. Şimdi bir bakın, muhasebe müdürü, imardan sorumlu biri var mı? Nerede bu insanlar? Bir köşede duruyorlar. Başka işler yapıyorlar. Bir sorumluluk üstlenilmesi gerekiyorudu. Bu nedenle aday oldum” dedi.

“GİRNE HALKI VE GİRNE BİR KURTARICI ÇAĞIRIYOR...”

Aygın, Girne'nin bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğuna değinerek, “Genç arkadaşımız aday oldu. İki aydan kısa bir süre kaldı. Zaten partide de doğru dürüst demokratik bir süreç yaratılmadı. Böyle bir yola gidildi. Fakat bu daha çok şimdiki adayın yeniden yönetmesi için bir zemindi. Bir sorumluluk üstlenilmesi lazımdı. Ben aday çıkayım diye bir talepte bulunmadım. Halkın değişim talebi vardır. Her şey üyelerimizin de gözünün önünde oldu. Evet adaylığımı açıkladıktan sonra “Yanlış yaptın” demek için yoğun bir temas kuruldu. Ama ben ya onları dinleyecektim ya da halkın sesini. Ben halkın sesini dinlemeyi tercih ettim. Kendimi halkım için ortaya atıyorum” dedi.

“SALDIRI İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIM...”

Aygın keşkeler veya sabretme ile bu durumun devam etmesinin mümkün olmadığına da değinerek, “Saldırı ve birtakım hadiseler ile başbaşa kalacağım. Ama arkamda halkın olduğunu hissediyorum. Kesinlikle Girne'deki sorunları çözme imkanımız vardır. İlçe Başkanı yanımda yürümedi. Yöneticiler yerden yere vurdu. İntikam diye bir derdim olsaydı 4 yıl boyunca susmazdım. Ama bakın 4 yılda ilçe ne yaptı Girne'nin düzelmesi için? Nasıl bir muhalefet yaptı? Yeni Başbakanımızı da korumak için yaptım. Susup bir kenarda emeklilik hayatının tadını da çıkarabilirdim. Ama sorumuluk hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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