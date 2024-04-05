Sürdürülebilir Mali Yapı İçin DAÜ Protokolü İmzalandı

DAÜ’NÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞTURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol 4 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 16:30’da DAÜ Senato Odası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dt. Ünal Üstel’in şahitliğinde imzalandı.

İmza Töreni’nde KKTC Başbakanı Dt. Üstel’in yanı sıra KKTC Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, VYK Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, DAÜ-SEN, DAÜ PER-SEN, DAÜ BİR-SEN Başkan ve üyeleri ile akademik ve yönetsel personel hazır bulundu.

Söz konusu protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik Personel Sendikası DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, DAÜ Personel Sendikası DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun ve DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası DAÜ BİR- SEN Eş Başkanı Buğu Sümen Cohar imza koydu.

“Biz DAÜ’lüyüz, Tekrar Başaracağız, Tekrar Yolumuza Devam Edeceğiz”

Protokol imza töreni öncesinde gerçekleşen konuşmalarda DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı Cohar herkese hoş geldiniz diyerek söz konusu protokolün imzalanacak olmasından büyük gurur duyduklarını belirtti. DAÜ tarihinde ilk kez üniversitenin tüm paydaşlarının birbirine kenetlendiğini aktaran Cohar, üniversitenin büyüyen mali krizinin hükümetin de desteğini alarak hazırlanan protokol ve toplu iş sözleşmesi ile aşılacağını vurguladı.

DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun üniversitede örgütlü üç sendikanın hükümetin de desteğini alarak mali sorunları aşmak için çalıştıklarını belirterek, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. DAÜ’de çalışanların her zaman fedakârlıkta bulunduğunu aktaran Altun, en kısa sürede sorunların aşılacağına inandığını aktardı. Altun,“Biz DAÜ’lüyüz, tekrar başaracağız, tekrar yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, protokol ile bugün yeni bir umut yeşereceğini belirterek, gelinen son noktada hem sendikaların hem de hükümetin uzlaşarak imza noktasına geldiğini bildirdi. Katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Hoşkara toplumsal varoluş için toplumun en değerli kurumlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Problemleri çözmek için çok büyük adım atıldığını aktaran Doç. Dr. Hoşkara, yükseköğretimde nicelik arayışından öte nitelik arayışının önemine değinerek geçmişin hatalarının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

“DAÜ Çalışanları Kurumlarına Sahip Çıktı, Geleceğe Daha Güvenle Bakıyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında hükümet ile ortaklaşa hazırlanan ve rasyonel kazanımların yer aldığı protokolün herkese hayırlı olmasını temenni etti. DAÜ’nün gerek ulusal gerekse uluslararası başarıları ile KKTC’de yükseköğretimde bir referans ve kalite noktası olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, yükseköğretimin amiral gemisi olan DAÜ’nün ülkeye güç veren bir üniversite olduğunun altını çizdi. Yaşanan sıkıntıların imzalanan protokol ile sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını aktaran Prof. Dr. Kılıç, protokolün bir uzlaşı protokolü olduğunu ve iyi niyetle çözüme ulaşmak için büyük emeklerle hazırlandığını vurguladı. DAÜ açısından tarihi bir gün ve dönüm noktası olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ çalışanlarının kişisel çıkarları bir kenara bırakarak kurumlarına sahip çıkmak adına büyük adım attığını ve geleceğe daha güvenle baktığını vurguladı. Sürecin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün toplumun gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ sizlerle daha güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

“Her Zamankinden Daha Güçlü Emin Adımlarla Yürümeye Devam Edeceğiz”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’nün KKTC yükseköğretiminin lokomotifi olduğunu belirterek, DAÜ’yü yaşadığı mali sıkıntılardan kurtaracak ve umutla geleceğe taşıyacak protokolün imza töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. DAÜ’nün ülkede ilkleri gerçekleştiren ve bugüne kadar tüm zorlukları aşan bir üniversite olduğunu aktaran Dr. Özcenk, DAÜ’nün sürdürülebilir mali yapıya ulaşmasına ilişkin protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Dr. Özcenk, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, hep birlikte her zamankinden daha güçlü olarak emin adımlarla yürümeye devam edileceğini bildirdi.

“DAÜ’den Hiçbir Zaman Vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugüne gelene kadar yoğun emekler harcandığını belirterek, yıllar içinde biriken mali sorunların bugün hazırlanan protokol ve yapılan karşılıklı fedakârlıklarla sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına olanak sağlanacağını vurguladı. “DAÜ’süz bir KKTC hiçbir zaman düşünülemez” diyen Çavuşoğlu, DAÜ’ye duyulan sevgi ve saygıdan bahsederek DAÜ’nün KKTC ile eş zamanlı olarak yaşayacağını vurguladı. Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi’nde alınan tedbirlerin önemine değinen Çavuşoğlu, nitelikli eğitim ve dünyaya ulaşmadaki performansın tavan yaptığı bir DAÜ’de buluşmayı hedeflediklerini aktardı. Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “DAÜ’yü hep beraber ayağa kaldıracağız. Birlikten güç doğar. İnandık ki kurtarıyoruz. İnandık ki yolu genişletiyoruz. DAÜ’den hiçbir zaman vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz DAÜ’lüyüz. Protokolümüz hayırlı olsun”

“DAÜ’nün Kıymeti Biçilmez”

Başbakan Dt. Üstel yaptığı konuşmada, DAÜ’nün geleceği için yapılan fedakarlıklar neticesinde bugün bu noktaya gelindiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. KKTC’nin turizm ve eğitim adası olduğunu kaydeden Üstel, eğitim adasına öncülük eden DAÜ’nün KKTC’nin gözdesi ve çok değerli bir kurumu olduğunu dile getirdi.

Hükümetin ne pahasına olursa olsun DAÜ’yü yaşatacağını söylediğini vurgulayan Üstel, kurumun ilelebet yaşaması için herkesin fedakârlık yapması ve radikal tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Hükümete bugün buradan çıkan faturanın küçük bir fatura olmadığını vurgulayan Üstel, “Ama bu fatura DAÜ ile eş değer değildir. DAÜ’nün kıymeti biçilmez” vurgusunu yaptı.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin hazırlanan protokole verdikleri destekten dolayı KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel’e, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na gümüş tabak takdiminde bulundu.

Toplu İş Sözleşmeleri İmzalandı

Protokolün imzalanmasının ardından Akademik Personel Sendikası DAÜ-SEN ve Yönetsel Personel Sendikası DAÜ PER-SEN Toplu İş Sözleşmesi (TİS); DAÜ VYK ile DAÜ Rektörlüğü arasında yürütülen çalışmalar sonucunda imzalanarak yürürlüğe girdi.

DAÜ-SEN toplu iş sözleşmesine DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara imza koydu. Sözleşmeye DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Akademik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamit Caner şahitlik etti.

Öte yandan DAÜ PER-SEN toplu iş sözleşmesine ise DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ PER- SEN Başkanı Erdal Altun imza koydu.