Sürdürülebilir tatil: Çok uzağa gitmeye gerek yok

Antidote, sürdürülebilirliği hayatının her aşamasına taşımak isteyenler için üç ekolojik oteli derledi.

Tatil anlayışımız son yıllarda değişim geçirdi. Artık her şey dahil oteller, açık büfeler ve kalabalık havuzlardan ziyade deneyimin, doğaya ve içimize dönebilmenin peşindeyiz. Sürdürülebilir seyahat kavramına, son zamanlarda mutlaka bir yerlerde rastlamışsınızdır.

Bu anlayışın iki temel motivasyonu var; doğayla bütün olunabilecek bir tatil yaparken onu korumaya özen göstermek ve yerel toplulukları desteklemek. Yani kaldığınız otelden, o otele gitmek için seçtiğiniz ulaşım şekline, tatil boyunca tükettiğiniz gıdalardan, satın aldıklarınıza dek her şeyin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde olmasına dikkat ediliyor.

Ekolojik oteller, doğaya saygılı olmak ve çevreye en az olumsuz etkiyi yaratmak üzere tasarlanıyorlar. Yemeklerde organik malzemeler, temizlikteyse doğada çözünebilen ürünler kullanılıyor. Otelin bulunduğu bölgenin doğal yapısına ve geleneksel dokusuna uygun bir mimari tercih ediliyor. Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karbon salınımın azaltılması hedefleniyor. Özetle temel amaç, doğanın içinde ve ona gerçekten uyum sağlayarak tatil yapmanın mümkün hale getirilmesi.

Ekolojik bir otelde konaklamak aslında başlı başına bir öz bakım deneyimi çünkü organik ve mevsimsel malzemelerle hazırlanmış yemekler yemek, farklı konularda atölyelere ve aktivitelere katılmak mümkün.

Çok uzağa gitmeye gerek kalmadan bu deneyimi yaşayabileceğiniz üç ekolojik otel şunlar:

Vadi Alaçatı

Ataol Tatil Çiftliği

İonia Guest House