  • BIST 5.495,48
  • Altın 1489.045
  • Dolar 23.656
  • Euro 25.845
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Sürdürülebilir tatil: Çok uzağa gitmeye gerek yok

» »
Antidote, sürdürülebilirliği hayatının her aşamasına taşımak isteyenler için üç ekolojik oteli derledi.
Sürdürülebilir tatil: Çok uzağa gitmeye gerek yok

Tatil anlayışımız son yıllarda değişim geçirdi. Artık her şey dahil oteller, açık büfeler ve kalabalık havuzlardan ziyade deneyimin, doğaya ve içimize dönebilmenin peşindeyiz. Sürdürülebilir seyahat kavramına, son zamanlarda mutlaka bir yerlerde rastlamışsınızdır.

Bu anlayışın iki temel motivasyonu var; doğayla bütün olunabilecek bir tatil yaparken onu korumaya özen göstermek ve yerel toplulukları desteklemek. Yani kaldığınız otelden, o otele gitmek için seçtiğiniz ulaşım şekline, tatil boyunca tükettiğiniz gıdalardan, satın aldıklarınıza dek her şeyin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde olmasına dikkat ediliyor.

Ekolojik oteller, doğaya saygılı olmak ve çevreye en az olumsuz etkiyi yaratmak üzere tasarlanıyorlar. Yemeklerde organik malzemeler, temizlikteyse doğada çözünebilen ürünler kullanılıyor. Otelin bulunduğu bölgenin doğal yapısına ve geleneksel dokusuna uygun bir mimari tercih ediliyor. Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karbon salınımın azaltılması hedefleniyor. Özetle temel amaç, doğanın içinde ve ona gerçekten uyum sağlayarak tatil yapmanın mümkün hale getirilmesi.

Ekolojik bir otelde konaklamak aslında başlı başına bir öz bakım deneyimi çünkü organik ve mevsimsel malzemelerle hazırlanmış yemekler yemek, farklı konularda atölyelere ve aktivitelere katılmak mümkün.

Çok uzağa gitmeye gerek kalmadan bu deneyimi yaşayabileceğiniz üç ekolojik otel şunlar:

Vadi Alaçatı

Ataol Tatil Çiftliği

İonia Guest House

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya’da kamyon kasasından onlarca düzensiz göçmen çıktı13 Haziran 2023 Salı 18:15
  • Bilimsel araştırma: Sadece 3 dakikalık yorucu egzersizler cinsel isteği artırıyor13 Haziran 2023 Salı 16:44
  • Nükleer silahlara yapılan küresel harcamalar 82,9 milyar dolara çıktı13 Haziran 2023 Salı 12:10
  • NASA uzmanından ilginç iddia… Ay’da yaşam olabilir12 Haziran 2023 Pazartesi 22:56
  • Yanardağ patladı, binlerce kişi kaçıyor12 Haziran 2023 Pazartesi 21:45
  • NATO’nun en büyük hava tatbikatı başladı12 Haziran 2023 Pazartesi 20:42
  • Belçika’da “ısı dalgası” uyarısı12 Haziran 2023 Pazartesi 19:43
  • Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi12 Haziran 2023 Pazartesi 17:41
  • ABD’de korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu12 Haziran 2023 Pazartesi 10:25
  • Covid-19’un nasıl çıktığıyla ilgili dehşete düşüren rapor: En ölümcül virüsleri alıp…11 Haziran 2023 Pazar 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti