Suriye devlet televizyonu: Menbiç’deyiz; Reuters: Suriye güçleri Ayn İssa’da

‘Barış Pınarı Harekatı’nın devam ettiği Tel Abyad’ın hemen güneyindeki Ayn İssa kentinden yayınlanan görüntülerde, bölge halkının Suriye birliklerini karşılaması yer alıyor.
Stratejik M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İssa’da, harekat ile bölgeye çok yakın noktada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının karşı karşıya gelmesi söz konusu.
Suriye güçleri, daha önce de M4 karayolu üzerindeki Tel Tamer’e girmişti.
Öte yandan TSK birliklerinin Menbiç’e doğru harekete geçtiği de bildiriliyor.
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