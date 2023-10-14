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Sürücülerin dikkatine!

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Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!

Karpaz - İskele Anayolu'nun, Çayırova birinci yol kavşağı (Senmar Çemberi) ile Çayırova ikinci yol kavşağı arasında kalan kısmında bugün asfaltlama çalışmaları yapılacağından dolayı trafik akışına kapatılmıştır.

Karpaz'dan İskele yönüne gidecek sürücüler için ulaşım, Senmar Çemberi kavşağında itibaren Çayırova köy içinden sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

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