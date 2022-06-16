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Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle dükkanlardan toplanıyor

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Suudi Arabistan'da yetkililer gökkuşağı renkli oyuncaklar ve çocuk kıyafetlerini, "eşcinselliği özendirdiği" iddiasıyla raflardan topladı.
Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle dükkanlardan toplanıyor

Aralık ayında da Katar'da da gökkuşağı renklerindeki oyuncaklar "İslami değerlere ters düşen semboller içerdikleri" gerekçesiyle toplatılmıştı.

Suudi Arabistan yasalarında cinsel yönelim ya da cinsel kimlik ile ilgili maddeler yer almasa da, evlilik dışı cinsel ilişki ve homoseksüel cinsel ilişki katı şekilde yasak.

Eşcinsel ilişkiler, iki tarafın rızası dahilinde gerçekleşmiş olsa bile, ölüm ya da kırbaçla cezalandırılıyor.

Ayrıca erkeklerin "kadın gibi davranması" ya da kadın kıyafetleri giymesi, kadınların da aynı şekilde "erkek gibi davranıp, giyinmesi", "toplum düzenini, İslami değerleri, toplumsal ahlakı ve mahremiyeti" etkileyebilecek online aktivitelerde bulunmak da yasak.

Ülkede Nisan ayında da Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi benzer gerekçelerle gösterime sokulmamıştı.

Filmin yapımcısı Disney, Suudi yetkililerin "LGBTİ referanslar barındırdığını" iddia ettiği bölümleri kesmeyi reddetmişti.

AFP'ye konuşan bir Disney yetkilisi, geçen Salı günü de aynı cinsiyetten iki karakterin öpüştüğü "Lightyear" adlı animasyon filminin Suudi Arabistan'da yasaklandığını söyledi.

Suudi yetkililer film yasaklarını doğrulayan bir açıklama yapmadı ancak ülkenin en büyük iki sinema salonu zincirinde bu filmler gösterilmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada "ülkenin medya içeriği standartların uymadığı" gerekçesiyle Lightyear filminin yasaklandığını duyurmuştu.

 

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