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Taçoy: Sokak hayvanlarının yaşam hakkına hepimiz saygı göstermeliyiz

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde yayımladığı mesajda, dünyadaki tüm canlıların yaşam hakkının kutsal olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini anımsattı.
Taçoy: Sokak hayvanlarının yaşam hakkına hepimiz saygı göstermeliyiz

Taçoy, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, sokak hayvanları konusunda yerel yönetimlerin üzerlerine düşen görevleri yapması gerektiğini belirtti.

 Taçoy mesajında şunlara yer verdi:

 "İnsan olmanın en temel şartı kuşkusuz tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymaktır.  Üzerinde yaşadığımız dünyanın sadece biz insanlardan kurulu olmadığını, sadece biz insanlar için yaratılmadığını asla unutmamalıyız. Dünyadaki yaşam zincirinin bir parçası olan tüm canlıların yaşam haklarına engel olmayan ve koşullarını zorlaştırmayan bir hayat için üzerimize düşen görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Biz insanlar kendi yaşam konforumuzu ön planda tutarak yarattığımız şehirlerimizde diğer canlılara da yer vermeliyiz. Şehir yaşamının artık ayrılmaz bir parçası olan evcil hayvanların ne yazık ki önemli bir bölümü sokakta ve temel yaşam gereksinimlerinden mahrum olarak hayatta kalmaya çalışmaktadır. Birçoğunun barınma ve beslenme teminindeki olumsuzluklar yaşamlarını riske atacak bir boyuta ulaşmaktadır. Sokak hayvanlarını kendi yaşamımıza bir tehdit olarak görmek yerine, onların içinde bulunduğu zor koşulların tek sorumlusu olduğumuzu hatırlamalı ve ona göre davranmalıyız. Ülkemizde AB Uyum Yasası olarak hayata geçmiş olan Hayvan Refahı Yasası ne yazık ki tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Yerel yönetimlere bu konuda çeşitli sorumluluklar yüklenmiş olmasına rağmen ne yazık ki birçok belediyemiz maddi olanaksızlıklar nedeniyle konuyla ilgili gerekli performansı yakalayamamaktadır. Sokak hayvanlarına yönelik olarak ülkemizde ciddi bir duyarlılık söz konusudur. Ancak bu maalesef tek başına yeterli olmamaktadır. Özellikle büyük şehirlerimizin cadde ve sokakları çok sayıda başıboş sokak hayvanını barındırmaktadır. Birçoğu olumsuz yaşam koşullarına sahip olan bu canlar çoğu zaman mevsimin getirdiği soğuk ya da sıcak havadan etkilenmekte ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmektedirler. Yine aynı şekilde beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması da yetersiz kalmakta, bu durum sadece onların değil zaman zaman toplumun da sağlığını tehdit eder bir hal almaktadır. Sokak hayvanlarını görmezden gelerek ya da düşmanca tavırlar geliştirerek bu sorunu çözemeyiz. Öncelikle yapılması gereken, yerel yönetimlerin bu konudaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Bu oluncaya kadar da toplumun bireyleri olan bizler sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız.

Onların temiz suya erişimlerini kolaylaştırmalı ve karınlarını doyurmalarına yardımcı olmalıyız. Trafikte onların varlığını aklımızdan çıkarmadan hareket etmeli ve en önemlisi, tümüne sevgimizi katıksız göstermeliyiz. Bu dünyanın tüm canlılar için var olduğunu ve adil bir şekilde paylaşmamız halinde çok daha güzel bir yer olacağını unutmadan, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Günü’nü kutlarım...”

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