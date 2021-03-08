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Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından ertelenen 31 Ocak çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 400 Bin TL’lik büyük ikramiye  09688 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere
ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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