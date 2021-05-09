Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

700 bin TL'lik büyük ikramiye '17089' numaralı bilete isabet etti

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 bin TL’lik büyük ikramiye 17089 numaralı bilete isabet etti. Şanslı numara, Lefkoşa bayisi Abdülkadir Yalnız tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 10 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacaktır.