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Talih kuşu Mağusa'da...

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Şanslı Numara ‘ 108882 ‘
Talih kuşu Mağusa'da...

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satılan "108882" numaralı bilete isabet etti.
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2022 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "108882" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.

 

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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