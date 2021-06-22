Tandoğan Yalkut yazdı... 2021 model ekonomi

2021 model ekonomi.

Üretim yeri KKTC.

Üreten Kıbrsı Türk Halkı.

Bugün size hiçbir ekonomik göstergede olmayan, dolayısı ile sizinde bir yerlerde okuyamayacağınız ve öğrenemeyeceğiniz veriler bunlar. Son 1 yıl içerisinde Türk Lirasının yabancı para cinsleri karşısındaki verileri hiç önemli değil.

Bugün bir yerlerde manşete çıkan ekmeğin %25 zam ile yeni değerine ulaştığı da önemli değil.

Hafta sonu kutlanan babalar gününde eve ekmek götürmek için çalışan babanın yanında çocuğun da çalıştığı verisi de önemli değil.

Arabanın benzinini 200 TL ye doldururken 3-5 ay önce şimdi bir depo benzinin 300 TL olması da önemli değil.

Siyasi arenada yandaş kişilere hasız yere dağıtılan makamlar da önemli değil.

Çok önemli veriler var elimde.

Düğün mevsimi geldi, aertık iki eliliğin takılmasının ayıp olduğu da önemli değil damat ile geline.

Aynı düğünde ananın babanın hayatları boyunca biriktirdiklerini satıp altın alıp takmaları da önemli değil.

Ya da o düğünü yapmak için ailecek borçlanılan binlerce liraya ödenecek azami faizinde önemi yok.

Ev satışları artık yerli insanlara yapılamıyor, alacak paralarının olmadığı yanında borçlanacak güçleri de yok, bu da önemli değil.

Dış ticaret açığının her yılkinden daha fazla arttığı da önemli değil bu günkü şartlarda.

Son aylarda en çok satılan arabanın lüx araç segmentinde olduğunun da önemi yok, bu zaten günümüz şaertlarında çok doğal zengin zenginleşiyor ve alabiliyor fakir fakirleşiyor ve alamıyor.

Bankalara ödenemyen taksit geriliklerinin de bir önemi yok bugün.

Hastahanelerde sistemsizlik yüzünden kaybedilen canların da zenginin özel hastahanede iyleşmesinin de önemi yok bugün.

Kumarhanede ve Kerhanede para harcarken salgının olmamasının eğitim yapmak isterken salgın olup yasaklanmasının da anlamı yok bugün.

Borcunu ödeyemeyerek elektiriği kesilen evlerin de önemi yok bugün.

Bir takım veriler vardır ve hayatında ekonominin de ta kendisi odur.

Bunu yaşadıkça anlıyor insan.

Yeni kurduğumuz ofisimizde hani çok büyük işler yaratamamanın verdiği tereddüt ile yaz aylarında yarı zamanlı bir çalışma arkadaşı arıyoruz diye çıktığımız münhale bir takım başvurular geldi. Özellikle öğrenci genç çocukları motive etmek iş öğretmek ek bir gelir sağlamak gibi birde hayalmiz vardı. Sadece 2 kişi çok güzel ekonomik göstergeler verdi bize bu süreçte. Onları paylaşacağız şimdi.

Veri evinde bilgisayarı olmayan bir kadın, elleri ile bir kağıda yazmış kendini tanıtıcı özgeçmişini. İletişim bilgilerini de eklemiş. Resmini çekmiş o yazının. Mail olarak göndermiş bize. Evli ve iki çocuk annesi. Aradım verdiği numarayı. Eşi çıktı. Durumu izah ettim. Eşi dedi ki; açık konuşayım borçtan eşimin telefonuna kontür alamadık, hattı önce aramaya sonra aranmaya kapandı. Eşim bu nedenle benim numaramı yazdı. Ben de özel sektörde çalışıyorum. Eve gece kaçta giderim belli olmaz. Eğer gittiğim saat geç değilse sizi ararız. Bu güzel bir veridir 2021 model ekonomi için. Telefonuna kontür yükleyemeyen anneler ekonpmisidir adı. Gencecik bir adam. Yazılım Mühendisliğini tam burslu okuyor bir üniversitede, Yarı zamanlı iş arıyor hemen çağırdık görüşmeye, kısacık bir zamanda uzun olan hikayesini dinledik. Annesi ev hanımı, iki kardeşler, babası özel bir firmada şöförlük yapıyormuş ama şidi işsiz, bu güzel adam da eve katkı sağlamak için engelli olan bir koluna rağmen iş arıyor yaşı 18 Yazılım Mühendisliğ okuyor.

Evet en güzel veriler bunlar bu günkü ekonomik göstergelerde. Siz yarattınız, biz yarattık. Kalkın alın yeni aldığınız arabalarınızı , yeni aldığınız mevkinin maaşı ile açın otelleriniz , kumarhanelerinizi barlarınız dökülün soıkaklara ve kutlayın.