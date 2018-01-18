Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, siyasi arenada Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini kime verecek dedikodularına son noktayı koyarak, açıklamanızda Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevini, gerekli çoğunluğu sağlayıp kurabilecek olan bir grup başkanına ya da milletvekiline vereceğinizi belirttiniz. Bir başka deyişle sana söylerim gelinim, sen anla kaynana demek istediniz. Vallahi ne demek istediğinizi gözleri görmeyen şarkıcı Metin Şentürk bile gördüğüne göre sanırım mesele kalmadı.

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Sn. Tufan Erhürman, Japonya’dan getirdiği özel ilaçlar ile haklı bir ünvana kavuşan Müslüm amca, ben kendimi yapıştırıcı uzmanı sanırdım. Ancak Tufan ovlucuğumu görünce benim bu konuda eline su dökemeyeceğimi anladım. Önce Apartman ziline dönüşen ve basanın kaçmaya çalıştığı, parçalara bölünmüş CTP’yi özel yapıştırıcı ile bir bütün haline getirdi. Simdi de 4 parçalık koalisyon parçalarını bir araya getirerek yapıştırmaya başladı diyor. Cemaliye Teyze ise bakın ‘Guspo Salih’ bile bunun farkına vararak alkışlıyor dedi.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, sonuçlanmış bir boşanma davası ve bitmiş bir seçim süreci hasebiyle hakkımda yürütülen iddialara bu ülkenin Başbakanı sıfatıyla yanıt verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Sükût her zaman ikrar demek değildir diyorsunuz ve 700 bin doları bir bankadan aldığınız kredi, ailenizden ve arkadaşlarınızdan aldığınız borç ile oluştuğunu belirttiniz. Bizim Ali dayı tamam da başbakan bunu daha önce açıklasa hatta en etkili platform olan televizyon canlı yayınlarına çıkarak rakiplerinin yüzüne söyleseydi ve tüm dedikoduları bitirseydi daha iyi olmazmıydı diyor. Sn. Başbakan yapılanlar ve söylenenler sonrasında kalp kırılır ama parçaları yok olmaz. O kalbi birleştirendoğru girişimleri ile yine sahibi olur.

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Sn. Kenan Akın, her seçimde DP’nin kilit parti olması artık halkta alışkanlık haline geldi. Seçim öncesinde DP’yi barajda boğma uğraşları işe yaramayınca DP, düşünülen her iki koalisyonda da dört ayaküstüne düşerek yine kilit parti konumunda kaldı. Dolayısıyla DP’ye verilecek bakanlıklar da su üstüne çıkmaya başladı. Maliye’nin yanısıra Tarım Bakanlığının da DP’ye verileceği ve geçmişte bu bakanlıktaki başarılarınız nedeniyle bakan olarak sizin isminizin geçtiği belirtiliyor. Mümtaz dayı, Kenan’ıma yakışır. Geçmişte suyun getirilmesi için ilk girişimi o başlattı. Ormanlar ve tarım ile ilgili çok iyi işler yaptı diyor. Sn. Akın,eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek ve deneyimlerini hayata geçirebilme yeteneğidir. Eh bu deneyimler sizde mevcut.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, dün Mayıs FM’de Damla Dabiş Özel’in sunduğu programda yaptığın açıklamada, Cratos Otele bağışlanan 9 Milyon ile ilgili olarak Sayıştay’a yazı yazdık. Bu konuda araştırma yapılarak rapor verilmesini istedik. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen bize cevap verilmediği gibi bizlere cevap verilemeyeceğini ilgili dairenin yöneticilerine bilgi verildiğini söylediler dediniz. Öfkeden çılgına döndürdükleri ve hakkın rahmetine kavuşturdukları Adalet abla mezarından verdiği seste, a Umut ovlucuğum, çerezden seçilmiş fındığı kırar gibi minareleri kırarak kılıflara sığdıranları için azıcık debriyaj, tam fren yapmadan ve stop etmeden yeni hükümete olayı devri teslim edip mahalleye diyecen diyor.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, UBP ile koalisyon kurmaktan kaçınan partilere sert göndermede bulunarak,Sonucu doğru şekilde yorumlayıp, muhalefette kalmıyorsunuz. O zaman demokrasiyi iptal edelim, bu ülkede krallık kurulsun. Kral istediği gibi yönetsin. Siz hala daha 9 vekile sahip bir partinin lideri olarak UBP ile kesinlikle ortak olmam diyorsan ve sorumluktan kaçarsan, halk da sizden ilk seçimlerde hesabını sorar dediniz. Sevgili Olgun, kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Güzel şeyler ekersen güzel şeyler biter. Sen güzel şeyler ektin ki, bahçende güzel şeyler bitti. Genele bakarsak herhalde birilerine göre aranızda çok ısırgan otunun çıktığını gördü ki, dikkatli hareket ediyorlar. Ne dersin?

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Sn. Ersin GörsavKıb-Tek Asbaşkanı olmanıza bakılmaksızın,yönetim Kurulu ve Genel Müdürün senden ve DP grubundan habersiz kararlar ürettiği öne sürülüyor. DP grubu olarak yönetimde, sizleri dışlayarak kararlar üretildiğine vurgu yapılıyor. Alınan bu kararlara da sizin tepki gösterttiğiniz söyleniyor. Sn. Görsav, bizim Alime teyze çektin gelmedi. İttin gitmedi gabsalıverecen derdi. Komutan, bizim Mezarcı Hurşit dayı, geldiğin onurlu yeri unutursan, gideceğin onursuz yolda kaybolursun. Hayatta öyle seçimler yap ki, kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. Yanlış koltukta misafir olduysan oturmasını değil, kalkmasını bileceksin. Yoksa onurun ve şerefin benim kazdığım mezarda son bulur diyor.

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Sn. Ersin Tatar, kurulması muhtemel UBP-DP-YDP koalisyonunda Maliye Bakanlığının Serdar Denktaş’ın uhdesinde kalacağını düşünerek bana Dışişleri Bakanlığı da uyar. Nasıl olsa Tahsin kardeşim yok. Benimde mükemmel derecede İngilizcem var diyormuşsun. Ayşe abla vallahi söyleyecek sözüm yok. Ersin parti başkanından bile fazla oy aldı. Bir gönülde çiçek olmayı bıraktı birçok gönülde buket oldu. Yakışır diyor.

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Sn. Yücem Özgenerbölge müdürü olarak size verilen yanlış talimatlar sonunda verilen direktiflerin size yazılı olarak verilmesini istemişsiniz. Vallahi son zamanlarda müthiş fırtınalara sahne olan denizde boğulmamak ve başınızda şahurga kabacığının patlamaması için en doğrusunu yaptınız. Yücem gardaş, unutmayalım ki,bugün göz yumduklarımız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır

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Sn. Besim Tibuk,bizim başarılı gazetecilerimizden Rana Sarro, kendisine ait olan Evrensel Gazetesinde yaptığı haberde, sizin önceleri HP’ye sonrasında daKudret Özersay’ın birçok konuda dik duruş sergilemesi sonrasında rotayı YDP’ye çevirdiğinizi dile getirdi. Destek sonrasında taleplerin ne olduğunu tabiki bilemiyoruz. Ancak talepleri reddeden Özersay’ın topu ‘Barra’dan döndürdüğünü biliyoruz.

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Sn. İrfan Batu, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün seçilememesi sonrasında köşe yazarlığına dönüş yaptın. İyi de yaptın İrfan. Görev yaptığın süre içerisinde görevini layıkı ile yaptın. Kemal Dürüst’ün yanlışlıklarını hep bilgi ve becerin ile kapatmaya çalıştın. Ulaştırma Bakanı kim olacaksa olsun, bence senin gibi bir değerden kesinlikle faydalanması ve Didem kardeşim ile seni yeniden görevlendirmesi gerekir diye düşünenlerdenim. Bakanlıktan ayrılışın sonrasında oluşan matem, dönüşünle unutulacak ve dönüşün kutlanacak. Mehter takımı ile gittin ancak umudumuz İzmir marşı ile dönmendir.

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Sn.Ertaç Hazer,sosyal medyadaki paylaşımında, Kıbrıs İflas etti, ülke can çekişiyor anlayana diyorsun. Da, ülke can çekişirken, dağarcığı doldurup, sipalileri desteleyenleri söylemi unuttun. Bir tarafta alçak sürünme modunda yaşayanlar bir diğer tarafta ise dünyanın en yüksek tepesi Everest’in zirvesinde gezinenler. Sevgili Ertaç, Hacı Bektaş Veli, mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler demişti. Deveyi havurdu ile götürenler acaba geride bıraktıkları kuyruğu için çaba sarf ederler mi diye sorsam ayıp mı etmiş olurum?

Günün Fıkrası:

Hiçbirşey hisetmedim de!..

Orta yaşlı yakışıklı, barda yalnız başına oturan fevkalade seksi sarışının yanına oturmuş. Laf lafı, laf kapıyı açmış tahmin edersiniz. Hangi kapıyı... Yatak odasının kapısını tabii. Soyunmuşlar.. Bembeyaz çarşafların üzerine uzanırlarken seksi sarışın sormuş: "Siz dişçisiniz galiba.." "Evet" demiş adam, biraz şaşkın.. "Nerden anladınız?.." "Yatağa girmeden önce ellerinizi ne kadar dikkatle, ne kadar titiz sabunladınız, ona dikkat ettim de.." Yarım saat sonra, seksi sarışın bir daha mırıldanmış: "Siz sadece dişçi değil, çok büyük, çok usta bir dişçi olmalısınız!.." Adam hafiften kasılmış. Yatağın başucundaki sigara paketine uzanırken mağrur mağrur sormuş: "Peki bunu nerden anladınız.

" "Hiçbir şey hissetmedim de.."



Günün Sözü:

Bir aileyi hayırsız evlat

Bir esnafı asık surat

Bir zengini arsız avrat

Bir şoförü aşırı sürat

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