Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, çiçek, böcek ve manzara resimlerini yayınladıktan sonra, bir milyon beşyüz bin defa bağımsız iki ayrı devlet dedikten sonra nihayet bir defa federasyon lafını ağzınızdan duymuş olduk. Önce kulaklarımıza sonrada gözlerimize inanamadık. Çok Sorry ama bu federasyon lafını duyan Cumhurbaşkanınız Erdoğan hazır Ankara’ya gitmişken size kızmayacak mı? Mutfağını yangın yerine döndürdüğümüz KKTC’yi, cennet yapamadığımız sürece, kaçacağımız yeni devlet hepsimize cehennem olmayacak mı?

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, fırça atma üstadı, galaylama piri olarak, seçimlere çeyrek kala, ses kısıklığından muzdarip olduğunuzu ve konuşma sıkıntısı yaşadığınızı gözlemledik. Yalnız siz değil, HP’nin de, sparkları yağlanan, lastiği ekris yapan otomobil gibi tekleyerek gittiğine tanık oluyoruz. Gatriyaba, bazı insanlar bize armağan, bazıları ise derstir. HP parlamento için armağan, Gülşah ise fırça ve galaylama dersi vermesi için olmazsa olmazımızdır dedi.

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Sn. Erhan Arıklı, YDP hazımsızlığından mide sancısı çekerek, YDP barajın altında kalacak diyenlere bir zahmet, Fransa’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Macron'un aşırı sağcı rakibi Zemmour'u işaret edin. Zemmour bir protestocuya orta parmağını gösterttikten sonra 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim' demişti. Sizde, YDP’yi olduğundan alt sıralarda gösterenlere orta parmağınızı kaşıyarak anladıkları dilden yanıt verdim deyin.

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Sn. Halil Hızal partiler parlamento seçimi ile ilgili aday belirleme çalışmalarında sona geldi. TDP’de de aday belirleme çalışmalarında sona gelinirken, partinin lokomotif güçlerinden birisi konumunda olan Genel Sekreter Halil Hızal’ın aday olup olmayacağından bahsediliyor. Yükseliş trenti yakalayan TDP’de lokomotife ivme gücü verenlerden birisi konumundaki Hızal’ın eksilmesi, trentin yukarıya doğru seyrini yavaşlatır deniliyor. Sn. Hızal, Ayşaba, bazı insanlar vardır doktor gibi çok özel Ve büyü gibidirler. Değdikleri yeri cennete çevirirler dedi.

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Sn. Halit Balman, hafızam beni yanıltmıyorsa, Başbakanlıkta rahmetli İrsen Küçük zamanında görev yapmıştınız. Milletvekili adayı olmuş ama ipi göğüsleyememiştiniz. UBP’den aday adayı olarak birkez daha şansınızı denemek istediğiniz söyleniyor. Yenilen pehlivanın güreşe doymaz demeyeceğim. Ancak zor dostum zor şarkısını söylerken, siyasete renk katıp kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntılarımızın ilacı olacaksanız bu defa inşallah deriz.

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Sn. Burak Maviş, işkembe-i kübradan sallama uzmanlarına ikide bir halkı kandırmak için ‘Sakgulli’den çıkarttığınız pembe yalanlarınız ile hiç kimseyi sizi duasına katmayacak kadar kırmayın dediniz. Gönyeli İlkokulunda 43 vaka yerine üç ile dördün yerini değiştirerek, 34 vaka derseniz sonrasında birileri size ufak atın civcivlerde yesin der imasında bulundunuz. Burak hocam, bir halt yapacaklarına inandıklarımıza bugüne kadar değer verdik. Çünkü verdiğimiz değere değeceklerini sandık.

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Sn. Mehmet Ali Tunçbilek, halkımıza daha çok hizmet verebilmek için UBP’den Girne milletvekili aday adayıyım dediniz. “kürtaj davası” olarak adlandırılan ve büyük yankı uyandıran 6 sanığın yargılandığı davada suçsuz bulunmuş, Mahkeme salonu dışında aile yakınlarınıza sarılarak mutluluk gözyaşı dökmüştünüz. Gatriyaba, doktoru kuru duayı bırakarak, ağaç istediği için tohum ekti. Tarih tekerrürden ibarettir. Kim bilir bu defa gözyaşlarını seçim zaferi sonrasında döker dedi.

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Sn. Hasan Ulaş Altıok, bugünlerde Euro’ya geçişin çok dillendirildiğini, ancak böylesi bir durumda Euro’ya geçmenin yarardan çok zararlı olacağını ve beklenenin aksine olumsuz etki yapacağını dile getirdiniz. Hayır etmeyecek hacıyı devede bile yılan sokar Hasan hocam. Doların tokat, Euro’nun yumruk, Sterlinin tekme manyağı yaptığı TL şarabından daha kötü bir şarap olmaz diyor bizim hacı amca. Ayşaba ise cesareti ile yaşamayan esareti ile ölür diyor

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Sn. Yasemin Öztürk, İskele Bölgesinden, UBP’den aday adayı olduğunuzu açıkladınız. Neden aday olduğunuzu açıklarken, özelde bölgemiz, genelde ülkemiz için çalışmak için dediniz. Ve önümüzdeki dönemde halkın sesi olmak için aday olduğunuza vurgu yaptınız. Yasemin hanım, manzaraya talip olan, yokuşunda yorulmayı göze almalıdır. Geçen dönem sizin bu yokuşta yorulduğunuzu pek göremedik. Halkın sesi noktasında da soğuk su içtiğiniz için ses kısıklığından dolayı sesinizi de duyamadık. Neyse hayırlı olsun.

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Sn. Akın Manga, Memur-Sen başkanı olarak Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez düşüncesi ile Hükümeti, sürdürülebilir mali bir yapı oluşturmak zorundadır diyerek eleştirdiniz. Allah Allah hükümeti pamuklar içinde tutan, dövecekse tavus kuşu kanatlarından mamul yelpaze ile döven Akın Manga’nın başına saksı mı düştü dedik. Ancak, Faiz Sucuoğlu’na pamuk ve tavus kuşu kanatları ile destek atışınızı görünce, eşyanın aslını koruduğunu gördük.

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Sn. Orhan Durgun 23 Ocak tarihinde yapılacak olan parlamento seçiminde bir halkın içinden çıkan birisi olarak, cesareti ile yaşamayan esareti ile ölür düşüncesi ile YDP’den aday olduğunu açıkladın. Ve gönüldaşların ile halktan destek istedin. Sevgili Orhan, insanı hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretidir. Unutma Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. Hedefini belirledin inşallah yelkenlerini rüzgar ile doldurursun.

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Kaçıracan Akbabayı

Çiftçi tavuklari için yorulmayan bir horoz almaya pazara gider. Pazarcı "İstediğiniz herşeyi bu horoz yapar" diye azgın mı azgın bir horoz satar.



Adam çiftliğe döner, horozu kümese koyar koymaz tüyler uçusur, gıdaklamalar başlar. Çiftçi çok memnundur. Ama horoz çok azgındır, adam endişelenmeye başlar horoz iki günde ölecek diye. Horozu tutmaya çalışır, başaramaz.



Neyse der, eve döner. Ertesi gün bir bakar ki horozun ayaklar havada dil dışarıda yatıyor ve hatta tepesinde bir akbaba uçuşuyor.



Çiftçi kendi kendine "eh işte geberdi" diye söylenir. Horoz bir gözünü hafif açarak çiftçiye yarım ağızla ve kısık sesle homurdanır.



"Git lan git!.. Kaçıracan şimdi akbabayı!.."