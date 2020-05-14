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Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınları askıya alındı

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BRTK Müdürü Meryem Özkurt, BRTK için kadına yönelik şiddettin kabul edilebilir olmadığını belirterek, kız arkadaşına şiddet uygulamasıyla yargı karşısına çıkan; halkın “Kuzey Tarık” diye tanıdığı Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınlarının askıya alındı
Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınları askıya alındı

Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınları askıya alındı Bayrak Rayo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, çalışanlarının çoğu kadın olan BRTK için kadına yönelik şiddettin kabul edilebilir olmadığını belirterek, kız arkadaşına şiddet uygulamasıyla yargı karşısına çıkan; halkın “Kuzey Tarık” diye tanıdığı Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınlarının askıya alındığını duyurdu.

Özkurt, “Söz konusu çalışanın davası tamamlanıncaya kadar yayınlarına ara verildiğini” ifade etti. BRTK Müdürü Meryem Özkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Türkü̈’nün sesi olmaya başladığı günden beridir temel insan haklarını şiar edinmiş̧ bir kurumdur. En temel insan haklarından olan “güvende yaşama hakkı ” da hepimiz acısından vazgeçilmezdir. 1963 yılında yayın hayatına başlarken bir çok kadın çalışanı olan ve günümüzde çalışanlarının çoğu kadın olan BRTK için kadına yönelik şiddet kabul edilebilir bir durum değildir. Son günlerde kurum çalışanlarımızdan birinin böylesi bir vakaya karıştığı basına yansımıştır. Bilinmesini isteriz ki, söz konusu çalışanın davası tamamlanıncaya kadar yayınlarına ara vermiş bulunmaktayız. Dünyada önemli bir sorun olan kadına yönelik şiddetin son bulması için el birliği ile mücadele etmeye devam edeceğiz.” Kuzey Tarık, hem BRTK ekranlarında hem de radyosunda yayınlar yapıyordu.

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