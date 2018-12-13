Tarim Dairesi eğitim çalişmalarina bu hafta Büyükkonuk Köyü ile devam etti

Bu çerçevede, 12 Aralık 2018 tarihinde, üreticilere zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim verilerek, zeytin yetiştiriciliği, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili gece eğitimi gerçekleştirildi.
Bu çerçevede, 12 Aralık 2018 tarihinde, üreticilere zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim verilerek, zeytin yetiştiriciliği, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili gece eğitimi gerçekleştirildi.
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