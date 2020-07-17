  • BIST 118.917
  • Altın 397,359
  • Dolar 6,8497
  • Euro 7,8115
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

» »
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kiraz ve kırmızı kalifornia biberde, yerli ürünlerden ise asma yaprağı ve molehiyada limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ürünlerden 26 numuneden 24 numunenin temiz olduğu, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2  ürün bulunduğu kaydedildi.

SVS Ticaret Ltd.’e ait kirazda ve Halil Kasap Paz. ait kırmızı kalifornia biberde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği için, ürünler firmaların  isteği üzerine imha edildi.

Öte yandan yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz çıktı. 1 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü, 1 üründe de Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait asma yaprağında limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiği için ürünün hasadı durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Arif Kızılgök’e ait molehiyada  Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği içinse ürün  imha edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Guterres Raporlarını Resmen Sundu17 Temmuz 2020 Cuma 10:12
  • Medyaya DAVA! Telefon Dairesi'ndeki torpil haberi "Bilişim Sansür Yasasından" mahkemelik17 Temmuz 2020 Cuma 09:32
  • Erhürman: "Siyasi ayak oyunlarına adımızın karıştırılmasına asla izin vermeyiz!"17 Temmuz 2020 Cuma 09:00
  • Kayıp Selim Mustafa Mavili toprağa verilecek17 Temmuz 2020 Cuma 08:39
  • 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek17 Temmuz 2020 Cuma 08:32
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı?17 Temmuz 2020 Cuma17 Temmuz 2020 Cuma 08:27
  • Dikkat elektrik kesintisi var!17 Temmuz 2020 Cuma 08:25
  • “SUSTURMA YASASINI” SAVUNANLAR NEREDESİNİZ???17 Temmuz 2020 Cuma 08:15
  • Prematüre bebekmiyiz? Kardeşmiyiz?17 Temmuz 2020 Cuma 08:00
  • Reflex Team & Co Ltd. ile Börke Kaşif tarafından kamuoyuna duyuru16 Temmuz 2020 Perşembe 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti