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Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kırmızı Kalifornia biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığını duyurdu.

Tarım Dairesi, 30 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 21 numunede 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Halil Kasap Paz. ait kırmızı Kalifornia biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesin den dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Öte yandan yerli ürünlerden 18 numuneden hiç birinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

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