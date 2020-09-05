Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 38 numuneden tümünün temiz olduğu belirtilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numunenin temiz çıktığı ifade edilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtildi.