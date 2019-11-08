Tasarruflarında uyuşturucu madde ve hap bulunan zanlılara 5 gün ek tutukluluk

5.11.19 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa – Gazimağusa anayolu Dörtyol yakınlarında narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince K.S (E-30)’ in kullanımındaki ZRH 914 plakalı araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U (E-25) ve U.S.U (E-28)’ in üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 17 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, yeşil reçeteye tabi 121 adet hap ve yaklaşık 3 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlılar tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 8.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında beşer gün ek tutukluluk temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Zanlıların tasarruflarında bulunan toplam 17 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yeşil reçeteye tabi 121 adet hap ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili henüz raporların ellerine ulaşmadığına değindi. Zanlıların hiçbir beyanda bulunmadıkları ve ifade de vermediklerine değinen Kavaz, emare hapların bulundukları şekil itibarıyla satışa hazır görünümü izleniminde olduklarını belirtti. Haplar konusunda henüz rapor gelmemesi nedeniyle araştırmaların yapılamadığına vurgu yapan Kavaz tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 5 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların tahkikat amaçlı 5’ er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)