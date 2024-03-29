Taşkınköy'de Ev Sahibinin Yatak Odasından 44.000 TL Çalındı: Şüpheli Tutuklandı

Taşkınköy'de yaşanan son derece üzücü bir olay, halk arasında büyük bir endişe ve tedirginlik yaratmış durumda. 26-28 Mart 2024 tarihleri arasında meydana gelen ve hırsızlıkla ilgili olan bu olayda, bir evde temizlik görevlisi olarak çalışan M.K. (47 yaşında) isimli şahsın adı geçiyor. M.K.'nin, temizlik yapmak üzere gittiği bir ikametgahın yatak odasındaki giysi dolabında muhafaza edilen ve ev sahibine ait olan 44.000 TL nakit paranın çalındığı tespit edildi.

Bu olayın polise bildirilmesiyle birlikte, emniyet güçleri derhal harekete geçti ve M.K. isimli şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin tutuklanmasının ardından, soruşturma süreci başladı ancak detayları ve ardında yatan nedenleri açıklığa kavuşturmak için detaylı bir çalışma yürütülüyor.