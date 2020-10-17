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Tatar: “ Bu seçim çok önemli ”

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UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, BRT’de seçim özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve “ bu seçim çok önemli. Geleceğimizin nasıl olacağına karar vereceğiz” dedi.
Tatar: “ Bu seçim çok önemli ”

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, BRT’de seçim özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve “ bu seçim çok önemli. Geleceğimizin nasıl olacağına karar vereceğiz” dedi.

 Seçim İttifakların sorulması üzerine Tatar, DP ve YDP’ye desteğine teşekkür etti.

 Tatar, “İttifaklar sandığa olumlu yansıyacaktır. Bize gelen veriler bilgiler bu yöndedir. Demokrat Parti ve YDP’ye destek için teşekkür ederim. Rauf Denktaşı da desteği olmuştur. ona da ayrıca teşekkür ederim. Ben Sayın Özersay ikinci tura kalırsa ona destek vereceğim demiştim aynı desteği beklerdim açıkçası ama HP’den çok sayıda arkadaşın bize destek vereceğini biliyorum. zaten onu da çoğu açıkladı. İlk turda partimin desteğini büyük oranda aldım. İkinci turda bu desteği daha da genişleteceğiz ve ikinci turdan başarıyla çıkarak seçimi kazanacağız. Bu açıkça görülüyor” dedi.

 Tatar, “ Türkiye bu kadar açık olarak insafsızca seçime malzeme yapılmıştır sırf bir cepheleşme olsun diye Türkiye olumsuz anlamda kullanılmıştır. Yazıktır. Bunca yıllık geçmişimize tarihsel ilişkilerimize yazıktır. sadece üst düzeyde değil halka da bu tartışma indirilmiştir. Sosyal medyanın da etkisiyle artık halk karşılıklı tepkisini açıkça ortaya koymaya başlamıştır. Bunlar son derece yanlış şeyler bunlar seçim malzemesi yapılmamalıydı” diye konuştu

 

 

Kıbrıs ve bölgenin eskisi gibi olmadığını çok şeyin değiştiğini belirten Tatar, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı haksızlığının devam ettiğini Türkiye’nin de söylemekte olduğunu hatırlattı.

 Tatar, “ Kıbrıs meselesi müşterek bir dava olduğu için Türkiye ile birlikte yürütmek durumundasınız. Bana ne Türkiye’den diyemezsiniz...  Hele de bölgedeki gücü daha da artırmış bir Türkiye ile birlikte hareket etmek durumundayız” dedi.

 Ersin Tatar, “ Kıbrıs meselesine gerçekçi bakıyoruz. Halk ya böyle bakıyor. Bu seçimi referandum tarzına sokmamak lazım, Sırf müzakere süreci uğruna seçim olmaz. Cumhurbaşkanı devletin balıdır. Halkın sorunlarını da bilmelidir. Halkı bu ayrıma sokmamak lazım” diye konuştu

 Kıbrıs’ta yeni bir geleceğin yaratılmasının son derece mümkün olduğunu vurgulayan Tatar, “ Halk ısrar ederse,  Alternatifler de masaya gelecek.  Federal yapı azınlık sürecine doğru everilebilir. Bir anlaşma egemen eşitlik temelinde olacak. KKTC Devleti bu anlaşmanın bir ayağını oluşturacak. Halkın talebi bizi seçmekle oluşacaktır. Yanyana yaşayan iki devlet, belki dışarıda tek temsiliyet... Ama Türkiye’nin desteği, etkin ve fiili garantisi bizim için olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı

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