  • BIST 9645.02
  • Altın 2404.431
  • Dolar 32.595
  • Euro 34.7912
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Tatar: Çocuklar bizlerin en değerli varlıkları

» »
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Çocuklar bizlerin en değerli varlıklarıdır" dedi.
Tatar: Çocuklar bizlerin en değerli varlıkları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında bu sabah Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek yetkilileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

TATAR: ÇOCUKLAR BİZLERİN EN DEĞERLİ VARLIKLARI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, bu bayramı çocuklara armağan etttiği için teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında çocuklara seslenerek, ulusal egemenliğin önemini vurgulayan Tatar, “Egemenlik, kendi kimliğimizle, değerlerimizle, milli ve manevi duygularımızla bu topraklarda varlığımızı sürdürmemizin yegâne teminatıdır” dedi. “Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarken onların bizlerin en değerli varlıkları olduğunu,  geleceğin umut ve teminatı olduğunu da buradan belirtmek istiyorum” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ne de KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ta 1920 yılında, 104 yıl önce, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler de dahil deprem bölgelerinde hayatını kaybeden tüm çocukları rahmetle anarak bitiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Onlara ve ailelerine saygılar sunuyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bir günde üç trafik kazası: 3 yaralı, 1 tutuklu23 Nisan 2024 Salı 11:19
  • Seyir halindeki araç cayır cayır yandı, kullanılamaz hale geldi23 Nisan 2024 Salı 11:18
  • Tufan Erhürman: Çocuklarımıza eşitlik, özgürlük, barış içinde yaşayacakları bir dünya borçluyuz23 Nisan 2024 Salı 11:15
  • Koruçam'da iş kazası... Kamyon kasası ile stantlar arasına sıkıştı!23 Nisan 2024 Salı 11:14
  • Uyuşturucu tasarrufundan 3 tutuklu!23 Nisan 2024 Salı 11:14
  • Bir günde 2 ani ölüm... Biri 74, diğeri 80 yaşındaydı...23 Nisan 2024 Salı 11:10
  • Tahsin Ertuğruloğlu'ndan 23 Nisan mesajı...23 Nisan 2024 Salı 11:07
  • Polis göz açtırmıyor... 496 Sürücü daha rapor edildi!23 Nisan 2024 Salı 11:06
  • Berova, tüm çocukların bayramını kutladı...23 Nisan 2024 Salı 11:05
  • Sıcaklar bastırıyor... Termometreler 37'yi gösterecek!23 Nisan 2024 Salı 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti